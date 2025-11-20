Aumentan a cinco los turistas fallecidos en tragedia de Torres del Paine: hay cuatro sobrevivientes
PorArmando Cabral
Chile 20/11/2025.- A cinco víctimas fatales aumentó la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes. Así lo informaron las autoridades tras finalizar un nuevo Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en la zona.
Tragedia en Torres del Paine: aumentan a cinco las víctimas fatales en el Parque Nacional de la región de Magallanes. Autoridades confirmaron la muerte de cinco turistas, entre ellos una mujer alemana, un hombre alemán y una mujer británica, tras ser sorprendidos por las condiciones climáticas en el sector de Los Perros. Delegado presidencial informó que cuatro personas fueron halladas con vida y no hay reporte de desaparecidos. Se inicia proceso de repatriación de cuerpos y evacuación aérea.
Recordemos que fue durante la pasada jornada de lunes que se activó un operativo de emergencia en el sector de Los Perros, un área conocida por su difícil acceso. En ese lugar, los turistas se encontraban realizando el desafiante circuito de trekking cuando se vieron sorprendidas por las condiciones climáticas.
Según se indicó desde la Delegación Presidencial de Magallanes, además de las dos personas de nacionalidad mexicana fallecidas —confirmadas esta mañana de martes— ahora se informó de la muerte de tres personas más: una mujer alemana, un hombre alemán y una mujer británica, quienes eran parte de las siete personas reportadas como extraviadas. Cuatro de ellas fueron identificadas con vida y actualmente no se reportan personas desaparecidas.
El delegado presidencial de la región de Magallanes, José Antonio Ruiz, dijo “lamentablemente tenemos que informar que hay cinco personas fallecidas. Por tanto, extendemos nuestras condolencias a familiares, amistades. El resto de las personas se encuentran empadronadas, por tanto, la fase búsqueda culmina por acuerdo de la mesa del Cogrid”.
“Ya se iniciaron las conversaciones con los cónsules correspondientes para la repatriación de cuerpos, también la Fiscalía autorizó el movimiento de cuerpos, por tanto, entramos en una fase de evacuación de estos, donde se va a priorizar la vía aérea”, dijo la autoridad. Esto, “de acuerdo a las condiciones meteorológicas (para) que puedan operar helicópteros de la fuerza aérea”.
El delegado Ruiz igualmente recordó que se mantienen las medidas adoptadas, como “el cierre del macizo Paine, correspondiente a la “O” del circuito del Parque Nacional Torres del Paine”.
