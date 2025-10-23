Tierra del Fuego una pieza clave en el tablero geopolítico del Cono Sur, el interés de Estados Unidos.

Estados Unidos tiene un creciente interés estratégico en Tierra del Fuego, principalmente por su ubicación geopolítica clave cerca de la Antártida y el Atlántico Sur, y por la posibilidad de establecer infraestructura militar y logística en Ushuaia.

Razones del interés estadounidense

Proximidad a la Antártida: Tierra del Fuego es uno de los puntos más cercanos al continente antártico. Estados Unidos busca fortalecer su presencia en esta región ante el aumento de la actividad científica, logística y potencialmente económica en la Antártida.

Infraestructura naval en Ushuaia: Se conoció que EE.UU. está interesado en establecer un muelle en Ushuaia para el atraque de submarinos nucleares. Esta iniciativa ha generado preocupación política en Argentina, especialmente por el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para autorizar ejercicios conjuntos sin pasar por el Congreso.

Competencia con China y Rusia: El interés estadounidense se da en un contexto de creciente competencia con otras potencias. China y Rusia también han mostrado intenciones de invertir en Tierra del Fuego, buscando posicionarse cerca de la Antártida. Esto ha intensificado la carrera geopolítica por el control de esta zona austral.

Visita de altos mandos militares: La llegada de la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, junto con el presidente Javier Milei, a Tierra del Fuego en 2024, marcó un punto de inflexión. La visita fue interpretada como una señal de alineamiento estratégico y generó debates sobre soberanía y control territorial.

Controversias y preocupaciones

Soberanía nacional: Sectores políticos y sociales han expresado preocupación por una posible “entrega de soberanía” si se permite la instalación de infraestructura militar extranjera en territorio fueguino.

Recursos naturales: Tierra del Fuego posee importantes reservas de gas, petróleo y biodiversidad. El interés de EE.UU. también podría estar vinculado al acceso y control de estos recursos estratégicos.

Tierra del Fuego posee importantes reservas de gas, petróleo y biodiversidad. El interés de EE.UU. también podría estar vinculado al acceso y control de estos recursos estratégicos. Control logístico del Atlántico Sur: La ubicación de Tierra del Fuego permite controlar rutas marítimas clave, incluyendo el paso de Drake y el estrecho de Magallanes, lo que tiene implicancias militares y comerciales.

Conclusión: El interés de Estados Unidos en Tierra del Fuego responde a una combinación de factores geopolíticos, militares y económicos. La región se ha convertido en un punto caliente de competencia internacional, y su futuro dependerá de cómo Argentina gestione estos intereses externos en función de su soberanía y desarrollo.