SUMATE A LOS GRUPOS TERAPÉUTICOS DE ANSIEDAD EN CASA DE JÓVENES

Se trata de una serie de encuentros, coordinados por psicólogos y trabajadores sociales de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Municipio de Río Grande, donde se tratarán diversas herramientas para la gestión emocional, ansiedad y estrategias de afrontamiento.
Los interesados en ser parte pueden inscribirse comunicándose al teléfono al 436223 o de manera presencial en Casa de Jóvenes (Isla de los Estados 1195).
Mediante esta propuesta, el Municipio favorece el acceso a la salud mental de las y los vecinos de la ciudad, sumando instancias de prevención y promoción del bienestar integral mediante un abordaje comunitario.