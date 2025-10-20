SUMATE A LOS GRUPOS TERAPÉUTICOS DE ANSIEDAD EN CASA DE JÓVENES

Rio Grande 20/10/2025.- Los mismos están dirigidos a vecinos y vecinas mayores desde los 18 hasta los 59 años, así como a adultos mayores, a partir de los 60 años y se desarrollarán en Isla de los Estados 1195. El espacio busca acompañar a la comunidad para entender y aprender a manejar esta sensación cuando se vuelve un problema o preocupación.

Se trata de una serie de encuentros, coordinados por psicólogos y trabajadores sociales de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Municipio de Río Grande, donde se tratarán diversas herramientas para la gestión emocional, ansiedad y estrategias de afrontamiento.

Los interesados en ser parte pueden inscribirse comunicándose al teléfono al 436223 o de manera presencial en Casa de Jóvenes (Isla de los Estados 1195).

Mediante esta propuesta, el Municipio favorece el acceso a la salud mental de las y los vecinos de la ciudad, sumando instancias de prevención y promoción del bienestar integral mediante un abordaje comunitario.