SEGURIDAD VIAL: EL MUNICIPIO REFUERZA CONTROLES, EDUCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA UNA CIUDAD MÁS SEGURA

Rio Grande 07/10/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, continúa profundizando las acciones de seguridad vial en la ciudad con el objetivo de prevenir siniestros, fomentar una conducción responsable y resguardar la vida de los vecinos y vecinas.

Entre el 16 de septiembre y el 5 de octubre se llevaron adelante 8 operativos masivos de control de documentación, además de controles diarios en turnos diurnos y nocturnos. Como resultado, se labraron 252 infracciones generales, siendo las más frecuentes circular sin licencia habilitante y sin seguro obligatorio. Asimismo, se detectaron 31 casos de alcoholemia positiva, lo cual refuerza la importancia de sostener y profundizar este tipo de controles.

Junto a los operativos de tránsito, el Municipio despliega un trabajo integral de seguridad vial que incluye charlas informativas y de concientización en instituciones educativas, destinadas a niñas, niños y jóvenes, con el fin de promover hábitos de cuidado y respeto en la vía pública desde edades tempranas.

A su vez, se desarrollan tareas permanentes de señalización vial, tanto con la pintura de sendas peatonales y señales horizontales, como con la colocación y mantenimiento de semáforos y cartelería vertical, elementos fundamentales para ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad a peatones y conductores.

De esta manera, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso de construir una ciudad más segura, combinando controles efectivos, educación ciudadana y señalización vial en beneficio de toda la comunidad.