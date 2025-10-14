RÍO GRANDE VOLVIÓ A ELEGIR LOS PRECIOS POPULARES DE “EL MERCADO EN TU BARRIO”

Rio Grande 14/10/2025.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevó adelante una nueva y exitosa edición de “El Mercado en tu Barrio”, que tuvo lugar en el Polideportivo Carlos Margalot y contó con una gran participación de vecinas y vecinos que se acercaron a aprovechar los precios accesibles y acompañar a los comercios y productores locales.

Durante la jornada se comercializaron más de 4500 kilos de alimentos, entre carnes, frutas, verduras, productos de mar, fiambres, lácteos y yerbas, además de 590 maples de huevos, 89 bidones de productos de limpieza y 780 juegos de sábanas, reflejando el gran acompañamiento de la comunidad a esta propuesta que fortalece la economía familiar y el consumo local.

Entre los principales resultados, la Carnicería Abastecedora del Sur vendió 1.900 kilos de distintos cortes de carne, mientras que la Pollería Austral comercializó alrededor de 620 kilos de pollo. La Verdulería Saturno vendió cerca de 1.100 kilos de frutas y verduras frescas, y la Pescadería Lo de Nene aproximadamente 350 kilos de productos del mar.

Por su parte, la Distribuidora del Sur comercializó más de 430 kilos de fiambres y quesos, y Yerba de mi Tierra vendió 130 kilos de yerbas. En tanto, las distribuidoras AIMA, Chacra Licántica y la Cooperativa Avícola comercializaron un total de 590 maples de huevos.

La empresa Marfer participó con la venta de 89 bidones de 5 litros y una amplia variedad de productos de limpieza y aromatizantes.

Una de las incorporaciones destacadas fue Blanco Nieve, que ofreció sus productos textiles a precios promocionales y vendió 780 juegos de sábanas, con gran acompañamiento por parte de la comunidad.

Desde el Municipio destacaron que “El Mercado en tu Barrio” es una iniciativa que crece edición tras edición, generando un espacio de encuentro y apoyo mutuo entre productores y vecinos, y contribuyendo a cuidar el bolsillo de las familias riograndenses.

La próxima edición se anunciará próximamente, con nuevas propuestas para seguir fortaleciendo la economía local y el trabajo de las y los riograndenses.