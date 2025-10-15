Ni yankees ni fascistas, independentistas

Rio Grande 15/10/2025.- Los argentinos hemos vivido muchos papelones por culpa de nuestros representantes, pero el cometido por Milei en la reunión con Trump, no tiene antecedentes. Como fue que pasó de fenómeno barrial a humillarse ante una extorsión semejante. En palabras de Trump, si no gana las elecciones no habrá mas ayuda financiera para argentina.

Esto dio por tierra con miles de rumores implantados por los medios nacionales como La Nación más, ámbito financiero, o Infobae, que anunciaban con bombos y platillos la llegada de 20 mil millones de dólares a cambio de pesos argentinos.

Todo en medio de un escandalo por narcotráfico, coimas y estafas, destrucción de la economía, la industria, las universidades, la salud y lal crueldad manifiesta, al punto de quitar la provisión de medicamentos a enfermos oncológicos o con VIH.

Los 10 dias del equipo económico libertario en Washington no sirvieron de nada, porque, ningún indicador económico da positivo en argentina. El norteamericano esta en una lucha abierta contra el narcotráfico y la gestión del gobierno nacional está mas sucia que una papa en este sentido.

Cuando los bufones del rey esperaban que Trump anunciara la tan deseada ayuda este solo se limito a decir la frase que dejo azorados a los argentinos que fueron invitados al comedor de la Casa Blanco y con mas toda la prensa a sus espaldas a los que les dedicó 50 minutos, aclarando que no quiere bases chinas en argentina, no quiere comunistas, y que no se estaba refiriendo al swap chino, del que dijo, es menos importante que las instalaciones chinas en argentina.

Es necesario decir aquí los números de argentina hoy, son muy complicados para que haya inversiones, por ejemplo, en el marco del RIGI, porque los mercados se hundieron después de este anuncio, se disparó el dólar otra vez y el riesgo pais no baja de 930 puntos, el triple que el resto de los países de la región.

Trump puede tener muchos defectos pero, ningún tonto llega a presidente de Estados Unidos y tampoco estaría dispuesto a “ayudar” a un pais, donde la pobreza esta porcentajes muy altos, cierran 28 empresas por día y oculta información sobre sus contactos con narcotraficantes como Fred Machado, que incluyen a su primer candidato a diputado por la provincia mas grande del pais, Jose Luis Espert, una candidata a senadora denunciada por transportar mas de 450 gramos de cocaína, Lorena Villaverde, la hermana del presidente involucrada en el cobro de coimas en ANDIS, aun no aclarado y hasta el propio presidente involucrado en la estafa Libra, un problema no menor que fue noticia mundial como el papelón de ayer en la Casa Blanca, donde se vio como nuca a un presidente sumiso y humillado en público, como también fue humillado por Trump con aquel famoso twit impreso que quedará para la posteridad.

Asi y todo, Estados Unidos es el único pais al que Milei viaja permanentemente, ya son mas de 17 vuelos a ese pais, sin haber logrado absolutamente, ni inversiones, ni créditos, ni quita de aranceles, pero si es mas que obediente a la hora de recortar en todo lo que el Fondo Monetario le pide, como por ejemplo el recorte de jubilaciones, los aranceles a las industrias electrónicas, la apertura indiscriminada de la importación de todo tipo de productos, insumos, desde fideos, hasta autos eléctricos, autos usados, línea blanca desde chile, material medico usado, toso es importado y ya se instalaron aquí dos gigantes de la exportación China, Shein y Temu, que con un sistema de ventas on line han invadido el mercado de calzado e indumentaria, sepultado la industria local.

Lo mismo ocurrió con la industria automotriz, han ingresado, a partir de la apertura de la importación todo tipo de marcas y modelos, pero los precios de los nacionales siguen siendo altísimo por la carga impositiva, que en este pais es la mas alta de América Latina, un informe del INDEC señala que en los últimos dos años cerraron 28 empresas por día, desaparecieron más de 15.350 empleadores, 12 mil pymes, 8000 panaderías, 10 mil kioscos y sigue la lista.

Ni hablar de las economías regionales, destruidas, sin acceso a crédito, sin apoyo y sin protección de la producción, este año se han tirado toneladas de tomates, papas, y frutas porque la rentabilidad para el productor es cero, entonces dejan la producción en los campos.

Entonces, no es un problema de los ciudadanos que eligen comprar en países limítrofes, no es culpa de ellos que la industria se derrumbe, es culpa de un gobierno cuya cabeza ha dicho que, “Vengo a destruir el estado desde adentro”, que odia el estado. No son inventos de los medios que no le somos funcionales, son las expresiones de un presidente que odia su pais, que canta canciones judías en actos públicos, que se envuelve en la bandera del régimen israelí y besa el anillo del presidente de Estados Unidos.

Conclusión, ante este este panorama es técnicamente imposible que cualquier ayuda de cualquier pais, mejore la situación, no en el corto o mediano plazo, no con la política económica de Luis Caputo, el déficit cero, el equilibrio fiscal que, no existe y la inflación dibujada.

No hay chance de inversión en la industria, alimentaria, automotriz, vestimenta o calzado, todo se importa y el consumo cayo, 40% por la perdida del poder adquisitivo de los salarios.

A Trump, le puede molestar que pierda Milei y que según dice, “no queremos un gobierno socialista”, pero debería entender que los dos únicos presidente latinoamericanos que lo siguen son Bukele y Milei, el resto son países exitosos, que casualmente tienen gobiernos socialistas, Brasil, Chile, Uruguay, Salvador, Ecuador, México, con los que no puede contar para nada, entonces el único bastión que le queda por ocupar es, la periférica, tercermundista y subdesarrollada Argentina y cuenta con quienes desde adentro apoyan la invasión, obviamente aun no se dieron cuenta de lo que está ocurriendo.

Argentina no quiere, invasiones, chinas, yanques o inglesas, pero a diferencia de los Estados Unidos, China, invierte, y construye en argentina, Estados Unidos va por todo, recursos naturales, Estrecho de Magallanes, Pasaje de Drake, Antártida, recursos naturales, pesca, acuicultura, está claro que es lo que hay que votar el próximo 26 de octubre, invasión o soberanía política, Justicia Social e independencia económica.

Armando Cabral