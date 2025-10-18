MANTENIMIENTO DIARIO Y CONTROL TÉCNICO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CLOACAL

Rio Grande 18/10/2025.- El Municipio garantiza el funcionamiento de 25 estaciones elevadoras de efluentes cloacales. Los trabajos diarios de mantenimiento, limpieza y desobstrucción de redes cloacales apuntan a optimizar el servicio cloacal en los distintos barrios

Esto forma parte de un plan integral que se ejecuta los 365 días del año, a través de la Dirección de Obras Sanitarias del Municipio de Río Grande.

Estas tareas, que incluyen la limpieza de cámaras y la desobstrucción de cañerías externas se realizan a demanda del servicio municipal 147 y de manera preventiva para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Ejemplo de ello son las recientes intervenciones en B° Austral, limpieza y aspiración de cámaras en distintos sectores de la ciudad como así también labores permanentes en las plantas potabilizadoras de agua para garantizar la calidad del servicio de agua potable.

Cabe destacar que Río Grande cuenta con 25 estaciones elevadoras de efluentes cloacales distribuidas estratégicamente en toda la ciudad, cuyo correcto funcionamiento requiere un trabajo constante de control, mantenimiento y supervisión técnica por parte de personal municipal debidamente capacitado para dichas tareas.

Este compromiso permanente permite asegurar este servicio esencial para la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Asimismo, es importante señalar que, gracias a la incorporación de nuevos equipos de desobstrucción adquiridos durante la actual gestión municipal, el área de Obras Sanitarias ha fortalecido su capacidad operativa, logrando respuestas más rápidas y eficientes ante cada intervención.

El Municipio de Río Grande reafirma así su compromiso con el crecimiento sostenido de la ciudad, cuidando la infraestructura que garantiza servicios esenciales.