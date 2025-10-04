Lo habíamos Adelantado: China lanza fuerte advertencia a Milei por su acercamiento a Trump: «Será el mayor perdedor»

Argentina 04/10/2025.- Analistas de Beijing alertan que romper con China puede hundir a Argentina en una trampa de deuda. Qué esperan de la reunión Milei-Trump.

Las primeras reacciones desde Beijing frente a la ofensiva de Donald Trump para respaldar a Javier Milei y distanciarlo de China llegaron a través del South China Morning Post, órgano cercano al gobierno y la academia local. Allí se advierte que «Argentina será el mayor perdedor si corta los lazos con China para alinearse con Estados Unidos».

El artículo recoge la posición del China Institute of International Studies, think tank de la Cancillería, que cuestionó las «presiones de Washington» para que Buenos Aires desmantele el swap de divisas con China, vigente desde 2009 y actualmente en US$ 18.000 millones.

En paralelo, Estados Unidos ofreció un swap alternativo por US$ 20.000 millones, anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Analistas como Wang Yiwei, de la Universidad Renmin, alertaron que el swap de EE.UU. «no está vinculado a actividades económicas reales como las de China» y que solo profundizaría la dependencia financiera. Otros, como Xu Shicheng, de la Academia de Ciencias Sociales, señalaron que un quiebre dañaría la cooperación en proyectos estratégicos: desde infraestructura ferroviaria y nuclear hasta inversiones en litio y la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

El trasfondo es el próximo encuentro entre Milei y Trump en Washington, el 14 de octubre, donde podrían discutirse exigencias concretas sobre la relación con China. Mientras tanto, el gobierno de Xi Jinping mantiene un silencio calculado, a la espera de definiciones.

Funcionarios chinos, sin embargo, ya se mueven entre despachos nacionales y provinciales para sondear la postura argentina.

La advertencia subraya que la relación bilateral con China es difícil de cortar: desde 2014 es una Asociación Estratégica Integral, China es el segundo socio comercial de Argentina, y su presencia abarca desde la base espacial en Neuquén hasta inversiones en energía, transporte y minería. Para Beijing, si Buenos Aires cede a las presiones de Washington, «la mayor pérdida la sufrirá la propia Argentina».

