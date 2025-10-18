Lo habíamos adelantado: Argentina deberá dar explicaciones ante la CIDH por el deterioro de la libertad de expresión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó una audiencia sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina, tras recibir solicitudes de un amplio conjunto de organizaciones periodísticas, sindicales, de derechos humanos y referentes académicos que denuncian un deterioro sostenido y alarmante en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en el país. El objetivo es propiciar un espacio de diálogo para que el Estado adopte medidas que detengan los ataques a trabajadores de prensa y a las voces críticas.

La audiencia se celebrará el próximo 19 de noviembre en la Universidad de Miami, Estados Unidos, en el marco del 194° Período de Sesiones del organismo y unifica los pedidos presentados por Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), entre otros.

Recientemente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió sobre la preocupante situación de la libertad de expresión en Argentina y sobre una baja tolerancia del poder ejecutivo hacia la crítica, un ambiente para el debate público que se ha vuelto más hostil, y riesgoso para los periodistas.

Las organizaciones expondrán ante la Comisión sobre la deslegitimación del periodismo crítico en el discurso oficial, así como los crecientes ataques, amenazas y discursos estigmatizantes hacia periodistas y medios de comunicación, muchos de ellos promovidos desde las más altas autoridades del Estado. También alertarán sobre la judicialización abusiva de periodistas, la intensificación de la violencia policial contra trabajadores de prensa en manifestaciones públicas, las restricciones en el acceso a la información pública y el vaciamiento de los medios públicos y comunitarios.

La audiencia ante la CIDH será una oportunidad clave para visibilizar la gravedad de la situación, exigir garantías efectivas de protección para periodistas y medios, y reafirmar el compromiso con el derecho a la libertad de expresión como pilar esencial del Estado de derecho.

Lista completa de solicitantes:

Amnistía Internacional Argentina

ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina)

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina (AMARC)

Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA

Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE)

CELS

Colectivo Revista Crisis

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

FATPREN (Federación de Prensa de la Argentina)

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Fundación Heinrich Böll

Fundación Poder Ciudadano, Fundar

Fundación Transparencia Activa

Innocence Project Argentina

SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires)

REDCOM (Red de Carreras de Comunicación)

Asimismo, la presentación contó con el aval de destacados referentes jurídicos y del derecho constitucional: Marcela Basterra, Eduardo Bertoni, Juan Pablo Bianchedi, Enrique Bianchi, Ignacio Boulin, Alejandro Carrió, Susana Cayuso, Laura Clerico, Alberto Dallavia, Gustavo Ferreyra, Carmen Fontán, Alberto Garay, Roberto Gargarella, María Angélica Gelli, Ricardo Gil Lavedra, Sebastián Guidi, Hernan Gullco, Pablo Manili, Osvaldo Pérez Sammartino, Mónica Pinto, Roberto Saba, Daniel Sabsay, Mariela Uberti y Hugo Wortman Jofre.