«Lo de Milei en Estados Unidos no fue diplomacia, fue una humillación nacional».

Por Armando Cabral

Rio Grande 14/10/2025.- Asi lo expresó el intendente de nuestra ciudad ante la Reunión de Milei, con el presidente Trump en estados Unidos. Su modelo fracasó: sin dólares, sin producción y con un país en recesión. Ahora, además, permiten que desde afuera se amenace a los argentinos por cómo votamos.

El jefe comunal se mostró indignado por la intromisión de Estados Unidos en la política argentina, advirtiendo de manera descarada como deben votar los argentinos si quieren seguir teniendo la ayuda de los norteamericanos.

Pérez sostuvo que «Este 26 de octubre tenemos que defender nuestra soberanía con el voto y decir basta a cualquier poder extranjero que busque condicionar a nuestro país».

 

