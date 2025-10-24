La CEPAL recortó la previsión de crecimiento para la Argentina en 2025, que salió del podio en la región

Previsión para 2026

Para 2026, la Cepal mantiene sin cambios su proyección regional en 2,3%. De concretarse esta estimación, serían cuatro años en que la región crecería a tasas de alrededor de 2,3%, con lo que el promedio del crecimiento del PIB regional para el período 2017–2026 sería de 1,6%.

Por subregión, para 2026 se anticipan tasas de crecimiento de 2,4% para Sudamérica, 3,2% para América Central, 1,3% para México y 8,2% para el Caribe (1,7% si se excluye Guyana).