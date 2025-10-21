JORNADA DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

Rio Grande 21/10/2025.- En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Municipio de Río Grande invita a las vecinas y vecinos a participar de un encuentro de reflexión sobre la importancia de los controles médicos y la detección temprana. La charla será este jueves 23 de octubre, en el Centro Integral de la Mujer, sin inscripción previa.

Las Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario y Salud invitan a la comunidad a sumarse a una jornada informativa sobre prevención y concientización del cáncer de mama. La propuesta se realizará el jueves 23 de octubre, de 10 a 11.30 horas, en el Centro Integral de la Mujer “Mujeres Centenarias”, situado en Prefectura Naval 730.



Esta actividad está dirigida a todas las personas interesadas en conocer sobre la importancia de los controles médicos y la detección temprana del Cáncer de Mama, con el objetivo de promover la salud integral de las mujeres y generar conciencia sobre realizarse los exámenes periódicos. Además, estará a cargo de profesionales de la salud del Municipio, quienes brindarán información clave y respuestas a preguntas frecuentes sobre la prevención de este tema.

La entrada es libre y gratuita, no requiere inscripción previa. La propuesta está pensada para fomentar el acceso a información confiable y generar un espacio de reflexión en la comunidad, contribuyendo a reducir la mortalidad por Cáncer de Mama a través de la detección temprana.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa trabajando para garantizar que todas las mujeres de la ciudad accedan a información como a las herramientas que favorezcan su bienestar y su salud. Mediante esta acción, el Estado Municipal reafirma el compromiso con la promoción de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la comunidad.