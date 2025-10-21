INICIA EL TALLER INTEGRAL “RE-NACER JUNTAS: ACOMPAÑAR EL TRÁNSITO, CUESTIONAR EL MITO”

El Municipio de Río Grande llevará adelante el taller integral «RE-NACER JUNTAS», una propuesta que busca acompañar a cada participante a transitar su puerperio “libre de culpa”, recorriendo las aventuras y desavenencias personales sin perjuicios propios o de terceros.
El taller propone un espacio de escucha activa, acompañamiento, reflexión y generación de redes, que permitan identificar la posición en la cual se encuentran por sobre el ideal social; recuperar su voz y expresar, en primera persona, sus expectativas.
El mismo se llevará adelante el martes 28 de octubre, 4 y 18 de noviembre y 2 de diciembre, en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario (Rafaela Ishton 1148), desde las 15 hasta las 16:30 horas.
Quienes estén interesadas en participar podrán inscribirse a través del siguiente link: https://bit.ly/3E4AtTr. Para más información pueden comunicarse por WhatsApp al 2964574608.
A través de estas iniciativas, y durante todo el año, el Municipio brinda espacios de contención y recreación para los vecinos y vecinas de la ciudad.