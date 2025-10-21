INICIA EL TALLER INTEGRAL “RE-NACER JUNTAS: ACOMPAÑAR EL TRÁNSITO, CUESTIONAR EL MITO”

Rio Grande 21/10/2025.- La Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, junto a la Secretaría de Salud, invitan a personas que estén transitando el postparto, a sumarse a esta iniciativa que tiene por objetivo crear un espacio de encuentro, reflexión y acompañamiento; se propone cuestionar en conjunto los mitos de los procesos propios de esta etapa que se idealizan en el imaginario social.

El Municipio de Río Grande llevará adelante el taller integral «RE-NACER JUNTAS», una propuesta que busca acompañar a cada participante a transitar su puerperio “libre de culpa”, recorriendo las aventuras y desavenencias personales sin perjuicios propios o de terceros.

El taller propone un espacio de escucha activa, acompañamiento, reflexión y generación de redes, que permitan identificar la posición en la cual se encuentran por sobre el ideal social; recuperar su voz y expresar, en primera persona, sus expectativas.

El mismo se llevará adelante el martes 28 de octubre, 4 y 18 de noviembre y 2 de diciembre, en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario (Rafaela Ishton 1148), desde las 15 hasta las 16:30 horas.

Quienes estén interesadas en participar podrán inscribirse a través del siguiente link: https://bit.ly/3E4AtTr. Para más información pueden comunicarse por WhatsApp al 2964574608.

A través de estas iniciativas, y durante todo el año, el Municipio brinda espacios de contención y recreación para los vecinos y vecinas de la ciudad.