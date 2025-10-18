Gonzalo Ferro: Defendamos Tierra del Fuego es un “peronismo sano, de fe y buenos valores”

Rio Grande 18/10/2025.- En declaraciones a Radio Provincia, el Secretario de Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, Dr. Gonzalo Ferro se refirió al Día de la Lealtad y las actividades que se realizaron en la provincia, a la vez que diferenció, al espacio Defendamos Tierra del Fuego como parte de un “peronismo sano, de fe y buenos valores”. Además, recordó la figura del desaparecido senador Matías Rodríguez, al cumplirse 2 años de su muerte, quien “hubiese sido el candidato natural, un senador que trabajo por Tierra del Fuego, que se puso al hombro el pedido de prorroga de la Ley 19640 y lo logró”. De igual, modo, Ferro reiteró las diferencias que mantienen con la actual conducción del Partido Justicialista, en la figura de Walter Vuoto.

“Para los peronistas y las peronistas es un día muy especial, se cumplen 80 años de aquella muestra de lealtad y fidelidad a un líder como Juan Domingo Perón, que a partir de una gesta que tiene que ver con reconocer derechos a los obreros y que nace un movimiento político en la Argentina, con tres banderas, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política y desde el espacio Defendamos Tierra del Fuego vamos a poner en valor nuestra fecha”, destacó Ferro.

Respecto de la no unidad de cara a las elecciones del 26 de octubre y el reclamo permanente, expresó: “Hay que detenerse un poco, sobre todo lo que ha pasado puertas adentro del peronismo o de quienes dicen ser peronistas, cuando uno se plantea que es la unidad, nos lleva a preguntarnos la lealtad, nosotros la respuesta la encontramos en promover en la practica y en la acción un peronismo como en el Municipio de Río Grande, un peronismo de buenos valores que funciona, que defiende la patria, defiende la institución de la familia, que se congrega en la fe, eso para nosotros es la lealtad e inexorablemente no lleva a la unidad y con quien conformar la unidad”.

“Hay un mandato del peronismo que es tomar el bastón de mariscal, en que momentos, cuando la historia así lo demanda y por eso desde Defendamos Tierra del Fuego tomamos la valiente decisión de construir una nueva alternativa”.

“Lo natural de esta nueva unidad que se reclamo, hubiese sido que el candidato sea Matías Rodríguez, un senador que trabajo por Tierra del Fuego, que se puso al hombro el pedido de prorroga de la Ley 19640 y lo logro y el punto de quiebre tiene que ver con su trágica partida y a partir de ahí las diferencias que teníamos con la autoridad máxima del Partido Justicialista se profundizaron y hoy la verdad es que nosotros estamos convencidos que la única alternativa peronista, de un peronismo sano y ese peronismo que funciona esta representada en Martin Pérez y en Defendamos Tierra del Fuego”, reflexionó.

“Hoy -por el 17 de octubre- es un momento importante para los peronistas, no puedo dejar de recordar a Matías porque hubiese sido quien cerrara una idea de unidad, pero las diferencias son tan profundas, y hablamos de un peronismo que funciona, y defiende buenos valores, que construye de manera sana, de manera genuina y por eso tomamos la valiente decisión de tomar el bastión de mariscal y por ese motivo estamos convencidos que vamos a ganar las elecciones del 26 de octubre”, dijo el Dr. Gonzalo Ferro, para concluir.

Fuente: Entre Nosotros Radio Provincia.