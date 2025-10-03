Gastón Díaz: “Promover el turismo sustentable no es una opción, es una necesidad urgente”

Rio Grande 03/10/2025.-El candidato a senador nacional por el Frente Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, destacó la centralidad del turismo en la matriz productiva de la provincia y remarcó que su desarrollo debe darse con una mirada estratégica y sustentable.

“Dentro de los cuatro ejes centrales que nosotros tenemos en Defendamos Tierra del Fuego, está la energía, la industria, la soberanía y el turismo. Nosotros creemos que en Tierra del Fuego se tiene que considerar al turismo como una parte importante de la matriz productiva, incluso ampliar y mejorar las capacidades que tenemos, obviamente preservando y cuidando nuestro ambiente y nuestro ecosistema”, afirmó.

Díaz recordó que el turismo genera cerca de 17 mil puestos de trabajo directos e indirectos, un volumen comparable con la industria electrónica en sus momentos de mayor actividad. En esa línea, advirtió sobre la saturación de senderos como Laguna Esmeralda y llamó a implementar sistemas de regulación y cupos para garantizar la sostenibilidad.

Asimismo, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de eliminar políticas de apoyo al sector, como el Previaje, y defendió el rol estratégico de Aerolíneas Argentinas en una provincia aerodependiente. “Hoy han dolarizado los precios y hacen que el turismo local sea realmente costoso. Necesitamos recuperar herramientas que favorezcan la llegada de visitantes y beneficien a la economía fueguina”,

Finalmente sostuvo que «Defendamos Tierra del Fuego seguirá planteando propuestas claras de cara a los vecinos poniendo el foco el foco en los intereses de la Provincia».