Estudian el varamiento de orcas en el norte de Tierra del Fuego

Tierra del Fuego 13/10/2025.- Es el tercer varamiento a nivel mundial del ‘Ecotipo D‘ y el primero en la costa atlántica de Tierra del Fuego. El número de ejemplares varados asciende a 26.

Un equipo de biólogas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) llevan adelante un examen pormenorizado del varamiento masivo de Orcas (Orcinus orca) en la bahía San Sebastián, al norte de Tierra del Fuego.

Las especialistas -nucleadas en el laboratorio de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes (IMMA)- realizaron las necropsias a dos ejemplares hallados inicialmente de orca ecotipo D y trabajaron en la recuperación de sus esqueletos. Hasta el momento, el número total de individuos varados asciende a 26 ejemplares.

A nivel mundial hay muy pocos registros de varamiento de este ecotipo. El primero fue en 1955 en Nueva Zelanda, con 17 animales varados, y el segundo en el estrecho de Magallanes con 9 individuos. El registro del reciente evento es muy importante, ya que sería el tercero a nivel mundial y el primero en la costa atlántica de Tierra del Fuego.