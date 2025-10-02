El salvataje de Trump no aparece, la exigencia de romper relaciones con China y el futuro de Tierra del Fuego.

Rio Grande 02/10/2025.- A diez días de la pomposa presentación de un nuevo salvataje para Argentina, con foto al lado de Trump y con un twit impreso en la Mano, Javier Milei no recibió un peso y las exigencias de Estados Unidos para entregar los fondos son, hasta aca, incumplibles. El amigo Yankee quiere que China desaparezca de Argentina.

En primer lugar, aparece un definitivo corte de relaciones con China, eso implica, que hay que sacar de Argentina, la Base instalada en Neuquén, eliminar el swap por 5.000 millones de dólares, para lo cual no hay fondos disponibles.

También aparece en el radar un puerto de aguas profundas, que se iba a construir en Rio Grande y que queda definitivamente parado, el rumor de la instalación de una base conjunta con los Estados Unidos en Ushuaia y lo que ya es un hecho los ejercicios de las fuerzas especiales de norteamericanas entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre en nuestra provincia.

Nada de esto es menor, a 24 días de las elecciones legislativas, tanta exigencia y la obediencia incondicional del gobierno de Milei.

Sin embargo, no hay novedades sobre la estafa Libra, las coimas en ANDIS, o lo mas reciente las relaciones de un diputado nacional de La Libertad Avanza con el narcotráfico, Jose Luis Espert, todo eso queda debajo de la alfombra por el momento, pero no asi en el Congreso Nacional, donde se exige la presencia de Karina Milei que, aún no asistió, la expulsión de Espert por inhabilidad moral y el voto de censura al ministro Francos que le podría costar el cargo.

Tampoco queda fuera de la agenda el escandalo por la quita de retenciones por 48 hs que le permitieron ingresos por 7 mil millones de dólares al gobierno y ganancias a un pequeño grupo de productores por 1500 millones de dólares. Esto ya provocó una interna en la Sociedad Rural y el reclamo de los que quedaron fuera del negocio.

Hoy ya aparecieron los empresarios reclamando que se confirme o no la llegada del salvataje, porque el riesgo pais sigue subiendo, se caen los bonos y letras del tesoro y vuelve a aumentar la incertidumbre, mientras siguen los recortes en coparticipación, jubilaciones y sigue el éxodo de empresas multinacionales.

Milei viaja a nuevamente a Washington a confirmar si habrá fondos o no, pero hasta ahora la plata no llega y las exigencias de Trump, son imposibles de cumplir, particularmente porque a pesar de haber recolectado 87 mil millones de dólares en 21 meses de gobierno, Milei sigue endeudando al pais, tiene los salarios congelados, siguen cerrando empresas, aumentan los despidos, y educación, salud y seguridad, están colapsados.

Empresas chinas en Tierra del Fuego.