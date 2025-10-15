EL MUNICIPIO RENUEVA LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y EMBELLECE RÍO GRANDE

Rio Grande 15/10/2025.- Con la llegada de la primavera, el Municipio de Río Grande avanza con distintas tareas de embellecimiento y obras que ponen en valor los espacios públicos de la ciudad.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, despliega un amplio plan de intervención en distintos puntos de la ciudad, en boulevards y sectores de encuentro comunitario, con el objetivo de mejorar el entorno urbano que disfrutan las vecinas y los vecinos.

Con el comienzo de la temporada primavera-verano, se intensifican las acciones de pintura, limpieza, parquizado y reacondicionamiento en espacios verdes y arterias principales.

Dichas tareas incluyen trabajos de pintura, limpieza y reacondicionamiento de boulevards principales como los de la Avenida San Martín, Santa Fe y Avenida Perón. Estos trabajos comprenden el corte de pasto y la preparación del suelo para la colocación de plantines, acciones que contribuyen al embellecimiento y mantenimiento de los espacios comunes que conforman la identidad urbana de Río Grande.



Asimismo, se realizaron tareas sobre las calles Thorne e Islas Malvinas, en el sector cercano al monumento de la Trucha, continuando con las acciones de recuperación y mejora de los espacios públicos que conforman el paisaje urbano de nuestra ciudad.

Desde hace dos meses, el equipo del Vivero Municipal lleva adelante una importante producción de plantines, plantas y arbustos de la zona, que serán utilizados para la forestación y ornamentación de distintos sectores de la ciudad.

En este marco, se realizaron trabajos de colocación de plantines de árboles nativos en el sector de las Cinco Esquinas del Barrio Mutual, contribuyendo al embellecimiento del lugar y promoviendo la preservación de especies autóctonas que fortalecen la identidad natural de nuestra ciudad.



Además de las tareas de embellecimiento, el Municipio iniciará próximamente el Plan de Obras Viales, que incluirá intervenciones en diversas calles con el fin de mejorar la transitabilidad y la seguridad de quienes circulan por la ciudad.



Mediante estas acciones, el Estado Municipal reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente, la puesta en valor de los espacios públicos y el fortalecimiento del sentido de pertenencia y arraigo de la comunidad.