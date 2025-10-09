EL GOBERNADOR MELELLA REPUDIÓ REUNIONES RESERVADAS ENTRE DEFENSA Y EL REINO UNIDO Y EXIGIÓ EXPLICACIONES PÚBLICAS AL MINISTRO PETRI

Tierra del Fuego 09/10/2025.- Ante la información publicada por diversos medios nacionales que da cuenta de reuniones reservadas entre funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación y representantes del Reino Unido en la Embajada Británica, el Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, expresó un categórico repudio y exigió explicaciones públicas inmediatas al ministro Luis Petri.

“De confirmarse tales encuentros, se trataría de un hecho de extrema gravedad institucional, que contradice el mandato constitucional que nos impone sostener el reclamo imprescriptible por la recuperación del ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, advirtió Melella.

El Mandatario provincial calificó como inaceptable y ofensivo que se mantengan vínculos de cooperación militar o académica con la potencia ocupante, especialmente cuando el Reino Unido mantiene una base militar en territorio argentino y realiza ejercicios con apoyo de la OTAN.

“Este tipo de acciones vulneran la memoria de nuestros caídos, de sus familiares, de nuestros Veteranos de Guerra y de todo el pueblo argentino”, enfatizó.

Melella también advirtió sobre la actividad académica conjunta que el Ministerio de Defensa habría organizado con funcionarios británicos en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), difundida de manera interna y no pública.

Asimismo, consideró “aún más preocupante” que estos hechos se produzcan en simultáneo con las versiones sobre la posible instalación de una base militar estadounidense en Ushuaia, lo que “colocaría a la provincia en el epicentro de una disputa geoestratégica ajena a los intereses nacionales”.

“El Atlántico Sur es una zona de paz y cooperación, no un tablero de intereses externos. Tierra del Fuego no aceptará convertirse en escenario de negociaciones secretas, ni de maniobras que vulneren la integridad territorial argentina”, afirmó el Gobernador.

En este sentido, el Gobernador Melella exigió transparencia, explicaciones públicas y respeto institucional, subrayando que “la defensa de la soberanía no admite dobles discursos”.

“Mientras el Gobierno Nacional retrocede en su compromiso histórico con la Cuestión Malvinas, Tierra del Fuego reafirma su lealtad irrenunciable a la Patria y a sus derechos soberanos sobre todo el territorio provincial”, subrayó.