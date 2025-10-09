Cuando saber esperar es un virtud o como profesar lo que no se practica..

Rio Grande 09/10/2025.- Hace 8 años decíamos lo mismo que pensamos hoy y en esa nota lo pusimos de manifiesto, usar una religión para llegar a una banca del congreso es, por lo menos raro, también decíamos que era un coctel peligros, donde confluían, la negativa del derecho al aborto, libre, seguro y gratuito, el machismo, incluso demostrado por algunas candidatas que no llegaron a nada y una negación de la ciencia que, llegó al paroxismo cuando Abel Albino, dijo que, un espermatozoide podía travesar la cerámica. El medico ha sido cuestionado por su métodos hasta por la Asociación Argentina de Pediatría

Sin embargo nada de esto fue suficiente y cuando asumió el gobierno libertario, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovello le dio a este integrante del Opus Dei la responsabilidad de repartir 43.000 kilos de alimentos que aqui en nuestra ciudad fue un verdadero escandalo.

En 2018, el fundador de CONIN, Abel Albino, dijo durante su exposición en la audiencia del Senado donde se discutía un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que tenía media sanción de la Cámara de Diputados: “El preservativo no las protege de nada [a las personas] porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana”.

Ahora aquellos que defendían esto, las ideas de la libertad y las fuerzas del cielo, empiezan a salirse de esta postura ante la gravedad de los acontecimientos, como por ejemplo, integrantes de la iglesia evangélica que no solo siguen viviendo del diezmo, sino que ademas intentan manejar el partido de Milei como propio.

Esta claro que todo esto era insostenible y que no todos están dispuestos a soportar estos manejos de quienes «profesan lo que no practican».

Y es aquí donde aparecen las grandes contradicciones imposibles de justificar, quien dice que esta a favor de las dos vidas, vota contra la jubilación de 7 millones de personas y lo festeja con un asado. Desfinancian a un Hospital como el Garraham donde a diario se salvan cientos de vidas de niños de todo el pais, quien tiene una universidad privada, vota contra el presupuesto de las universidades publicas.

Los que venían a terminar con la corrupción, terminaron siendo estafadores, coimeros y narcos, con turbias relaciones con estafadores como Cositorto, o Fred Machado un narco, denunciado en Estados Unidos.

Lo encubrieron, lo escondieron y como si eso no fuera suficiente, la candidata a senadora por Rio Negro, Lorena Villaverde, también tiene una causa por narcotráfico, la detuvieron en Estados Unidos con 450 gramos de cocaína.

Santilli, candidato a diputado nacional por Buenos Aires, ya fue denunciado por haber recibido mas 35.000 dolares de Cositorto y a Espert hoy le encontraron un contrato con Fred Machado por mas de un millón de dolares, ¿que tal?

Y hay muchos casos mas, lo agradable de esto es que quienes los cuestionamos de 2022, porque sabemos lo que significa ser de derecha, hoy vemos que teníamos razón y tanto en 2018, como en 2022, se cumplió lo que adelantamos y Milei no estaba en la mente de nadie.

Entonces cabe preguntarse como llegó Milei a presidente, cuando había sido echado del Banco Central y como hobby participaba como panelista de programas de chimentos de cuarta categoría.

Que es lo que no está diciendo, que es lo que no se está investigando, es cuestión de tiempo, pero después del espantoso show realizado en el Movistar Arena, dando a entender que todo lo que pasa en el pais no le importa en lo mas mínimo, las piezas empiezan a caer, y sin que nadie haga nada, solo por su responsabilidad y los evangélicos que entraron a la política ha hacer negocios. Las fuerzas del cielo son muy caras, y pareciera que no están aportando demasiado a la credibilidad, muy por el contrario, ya no dan resultado, habrá que recurrir a otras fuerzas.

Abajo la nota de 2018 cuando anunciábamos que la religión y la política no son una buena sociedad.

En 2022 cuando Milei no estaba en los planes de nadie, dimos a conocer nuestra opinión de este personaje, hoy tenemos la satisfacción de no habernos equivocado y todo el mundo se aleja del barco en problemas. Tarde.

Fuente:www.lalicuadoratdf.com.ar