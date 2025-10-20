Concejo Deliberante de Río Grande: Trabajadores mantienen asambleas por reclamo salarial

Por cuarto día consecutivo, los empleados del Concejo Deliberante de Río Grande, tanto agremiados como no agremiados, se mantienen en asamblea permanente, decisión tomada por unanimidad ante la falta de respuestas a su reclamo salarial.
Los representantes sindicales manifestaron su malestar por la falta de respuesta al reclamo así como por la “desinformación” sobre el monto del reclamo, aclarando que no se está pidiendo un aumento de 10 puntos en el plus legislativo, como se habría manifestado.
Además, ante la imposibilidad de llegar a una instancia de negociación directa, los trabajadores han iniciado la notificación al Ministerio de Trabajo y Empleo para que actúe como mediador en el conflicto.