CON PROPUESTAS PARA TODA LA FAMILIA, DISFRUTÁ DEL FINDE LARGO EN LA CIUDAD

Rio Grande 10/10/2025.- “RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO El jueves, viernes y sábado, el punto de venta, el cual está ubicado en Fagnano 650, abre sus puertas al público de 10 a 20 horas; mientras que el domingo el horario será de 10 a 13 horas. Durante el fin de semana largo los y las riograndenses podrán adquirir alimentos de productores locales como pescado y huevos.

VISITÁ EL MUSEO MUNICIPAL “VIRGINIA CHOQUINTEL”

De lunes a viernes de 9 a 17 horas, el Museo abre sus puertas, mientras que los sábados la jornada comienza de 15 a 18 horas, en Alberdi 555. En este espacio cultural, vecinos y vecinas aprenderán sobre la Causa Malvinas; los pueblos originarios; el área de Ciencias Naturales con la biodiversidad fueguina; los ambientes marinos y terrestres; el sector de Historia con los principales sucesos históricos de la ciudad y otros aspectos que son parte de nuestra identidad riograndenses.

DIVERTITE EN LA CALESITA DE ZONA SUR

Este divertido espacio destinado al entretenimiento y la recreación de las infancias de la ciudad se encuentra ubicado en Rafaela Ishton y Tolhuin. La calesita está abierta de jueves a domingos, desde las 15 a 18 horas, con entrada libre y gratuita. El funcionamiento de la misma está sujeta a las condiciones climáticas del día.

RECORRÉ EL “PASEO EN FAMILIA”

Este fin de semana largo, el Paseo “Canto del Viento” (Fagnano 650) abrirá sus puertas, de 16 a 20 horas, para que los vecinos y vecinas disfruten de un entretenido recorrido que incluye stands de emprendedores locales, artesanos y manualistas de nuestra ciudad, una actividad para disfrutar con toda la familia.

“ABRAZO A GUITARRAS DEL MUNDO”, EN LA CASA DE LA CULTURA

Este jueves a partir de las 20:30 horas, en la Casa de la Cultura (Elcano 179) se llevará adelante “Abrazo a guitarras del mundo”, un recital, con entrada libre y gratuita, donde la música vuelve a unirnos en una noche especial para celebrar el talento de guitarristas locales y de la región.

DISFRUTA DE BUENA MÚSICA CON LOS RECITALES DE LA PANTALLA DEL “PARQUE DE LOS 100 AÑOS”

A partir de las 22 horas, en el Parque de los 100 Años, vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio repertorio musical, a través de la pantalla. El jueves se transmitirá Sesiones ¡FAlklore! Esto es ¡FA!; el viernes se proyectará Casa Parlante: Amar Azul. Mientras que el sábado se podrá disfrutar de Cuarteto en “Un Poco de Ruido”. Igualmente, el domingo Karamelo Santo – El Baile Oficial, se podrá apreciar desde la pantalla. Quienes asistan en vehículo podrán sintonizar el audio desde la radio en el dial 89.5.

“EL MERCADO EN TU BARRIO” LLEGA A CHACRA II

Este viernes 10, de 11 a 20 horas, se llevará a cabo una nueva edición de “El mercado en tu barrio” que tendrá lugar en el Anexo del Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura Naval 670). Se trata de una iniciativa que ofrece la posibilidad de que las y los riograndenses accedan a una variada canasta de alimentos y artículos esenciales.

MUESTRA ARTÍSTICA Y PARTICIPATIVA “ARTE Y SALUD MENTAL”

En Casa de Jóvenes (Isla de los Estados 1195) a partir de las 15 horas, durante este viernes 10 y sábado 11, se llevará a adelante la Muestra artística y participativa “Arte y salud mental”, una actividad que busca vincular las expresiones artísticas con el bienestar emocional, promoviendo el arte como herramienta de acompañamiento, reflexión y transformación personal.

¡VIVÍ LA ALEGRÍA DEL BAILE! CON COMUNIDAD EN GRANDE – RITMOS SIN LIMITES

De 18:30 a 21:30, el viernes 10 de octubre, en A.P.A (Cirilo Thomas 628) acércate a disfrutar de una jornada a puro baile, energía y diversión. Esta actividad está prevista para vecinos y vecinas, a partir de los 13 años. Se recomienda concurrir con botella de agua para hidratarse.

3ª EDICIÓN DE CREANDO CON RETAZOS > Prensa Municipal RGA 🗞: El viernes, a partir de las 19 horas, disfruta de una edición de “Creando con Retazos», un desfile de indumentaria y Patchwork, para celebrar el Día de la Costurera y destacar el trabajo de los talleres municipales de Corte y Confección y de Patchwork. El evento, se realizará en el Polideportivo “Guata Navarro” (Av. Belgrano 970).

RECORRÉ LA 2° EXPO «EMPRENDER DESDE EL SUR»

La misma se realizará este sábado 11 y domingo 12 de octubre, de 13 a 20 horas, en el Polideportivo “Carlos Margalot”. Habrá stands con productos regionales y gastronómicos, una sección de cafetería, rondas de negocios y charlas para emprendedores.

CLASE DE YOGA ABIERTA A LA COMUNIDAD

Participa de esta actividad pensada para vecinos y vecinas a partir de los 13 años de edad. La propuesta, se realizará este sábado de 15 a 17 horas, en el Centro de Deportes de Combate (Alberdi N° 656 – Planta Alta). Asistir con botella de agua, manta o mat de yoga.

ENCUENTRO AERÓBICO

Una excelente oportunidad para aprender y ejercitarse de la mano de Zumba, Aerobox, Fight Do y combate aeróbico. Se parte de esta propuesta este sábado de 15 a 19 horas, en el Polideportivo “Guata Navarro” (Av. Belgrano 970).