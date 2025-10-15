Tierra del Fuego 15/10/2025.- El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, se refirió a los recientes acuerdos que el Presidente Javier Milei formalizó con el Gobierno de Estados Unidos.

Al respecto, sostuvo que “como argentino siento vergüenza de ver un gobierno que se fue a entregar y nos fue a entregar a los argentinos”.

“Lo que se hizo es más endeudamiento, es menos producción, es menos trabajo para la gente. Esos supuestos 20 mil millones de dólares son para resguardar el sistema financiero, no son para los trabajadores, para la producción, para el comercio y la industria. Entonces la verdad es que entregar soberanía es muy triste”, agregó.

Asimismo Melella expresó que “están avisando que van por los trabajadores, van por mayores impuestos, porque hay que pagar esto. Entonces que la gente esté atenta, que no se deje confundir. No es una fuente de dólares para el vecino, es una tremenda mentira. Para pagar esto va a sangrar a nuestro pueblo. Entonces el 26 hay que tener conciencia. Fueron a entregar nuestra soberanía, fueron a entregar a los trabajadores. Por eso todos los que son trabajadores tienen que estar atentos, porque viene la reforma y viene una reforma impositiva, donde va a haber más impuestos todavía para la gente”.

“Nosotros somos una fuerza, Fuerza Patria, estuvimos siempre en el mismo lugar y nuestros diputados y senadores nunca van a levantar la mano en contra de la gente como lo hacen otros espacios. Por eso claramente el 26 hay que ponerle un límite. Y acá no tiene que entrar ese espíritu antiperonista, antikirchnerista. Eso es una mentira de algunos. Acá van por derechos laborales, van por la soberanía, van por la industria. Esta intervención del Tesoro de Estados Unidos es contra la industria, nos va a llevar a destruir la industria de Tierra del Fuego y la industria nacional. No votemos mal. Estemos atentos, porque realmente están destruyendo el país, están destruyendo la industria nacional, las pymes y los comercios”, concluyó.