COMIENZAN A FUNCIONAR NUEVOS SEMÁFOROS EN LA CIUDAD

Rio Grande 22/10/2025.- Los mismos fueron colocados hace unos días por el Municipio de Río Grande en las intersecciones de Posadas y Perú, y Almafuerte y Avenida Belgrano. Su puesta en funcionamiento forma parte de la inversión municipal en materia de seguridad vial.

El Municipio de Río Grande informa a la comunidad que desde hoy comenzarán a estar operativos 2 nuevos semáforos en cruces transitados de la ciudad. Esta acción responde a un pedido de los vecinos debido a la elevada cantidad de siniestros viales y el riesgo que representa para la circulación en los diferentes sectores.

Se trata de los semáforos ubicados en Almafuerte y Avenida Belgrano, y en Posadas y Perú. En ambas intersecciones ocurren con frecuencia accidentes viales, donde, con anterioridad, el Municipio había instalado reductores de velocidad y señalización correspondiente en esas áreas.

Se solicita a los vecinos y vecinas trasladarse con responsabilidad, para evitar accidentes y fomentar un tránsito más seguro para toda la comunidad.