Belén Monte de Oca sobre los audios de Pauli y un asesor: “Desconozco como se manejan en Republicanos Unidos”

Rio Grande 21/10/2025.- La concejal de La Libertad Avanza y abogada de Ushuaia, Belén Monte de Oca, fue consultada respecto de los audios que se difundieron y en los que, el Diputado libertario Santiago Pauli discute con el asesor legislativo Rolando Correa, y le exige el pago del ítem «desarraigo», la edil dijo: «Desconozco como se manejan en Republicanos Unidos» y agregó «no conversé con él» -Pauli- y » no fue una conversación del día».

De iz a der Miguel Rodríguez, Agustin Coto, Belén Monte de Oca, Santiago Pauli y Natalia Graciania.

“La verdad no converse con él -Santiago Pauli-, no fue una conversación del día, desconozco como se maneja Republicanos Unidos, no sé como son las contrataciones y estoy concentrada en mi propuesta electoral”, minimizó la grave denuncia difundida en las últimas horas.

Las declaraciones de Belén Monte de Oca, fueron vertidas en Radio Provincia, donde también se refirió a la serie de denuncias que recaen sobre otros integrantes de La Libertad Avanza a nivel nacional, y dijo: “Nosotros venimos a representar lo diferente al kirchnerismo, la diferencia es que cuando detectamos que una irregularidad o duda, lo que hicimos fue tratar de esclarecer o apartar a candidatos, que para nosotros eran bastante importante, pero ningún candidato, ni ningún político esta por encima del proyecto”, enfatizó.

“No vamos a decir que es inocente, si hay una duda como en el caso del Espert, él va a ir a la justicia como cualquier vecino, todo lo contrario a lo que dice el kirchnerismo, y eso nos diferencia”, reiteró.

Por último, Monte de Oca aseguró: “Dudas va a haber, es un espacio gobernando, esta compuesto por personas, y las personas corruptas no van a ser cubiertos y eso nos diferencia”.

