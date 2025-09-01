Volvió a aumentar la nafta super en Rio Grande ahora llegó a $1165, 100 pesos mas que hace 10 días.

Rio Grande 01/09/2025.- Como hemos venido informando a lo largo de todo el mes de agosto, la nafta aumenta cada 5 días y hubo jornadas en que los aumentos se dieron hasta 3 veces. El ultimo aumento había sido de $ 1066 a $1087, pero este fin de semana, la nafta super volvió a aumentar nuevamente y llegó a $1165, si tenemos en cuenta el precio de 1066, el combustible aumento casi 100 pesos en un mes en Rio Grande. Estos costos hacen que la inflación sea mas alta que en el resto de la patagonia, donde esta es mas alta que en el resto del país, por el costo de los fletes.

Quizá por esta razón la empresa nacional de combustibles anunció también este fin de semana que ya no se informaran los aumentos mensuales del precio de los combustibles, porque esos aumentos no son mensuales, son prácticamente diarios.

Esto encarece todo el costo de vida en nuestra provincia, ya que el 80 % de los insumos para nuestra vida diaria ingresan por camiones que recorren mas de 3000 kilometros.

Sin embargo el gobierno nacional, señala que no hay inflación, cuando con estos aumentos, solo la nafta súper, ya supero el 200 %, ver nota adjunta. de hace 11 días atrás, la escala de aumentos fue, 1007 $ el 31 de julio, luego en la primera semana de agosto, 1023 $ entre 19 y 20 1066, luego 1087 y este fin de semana 1165 $.

Todos estos precios se trasladan al consumidor final por el sistema de fletes del que dependemos en una provincia que es una isla, por ende la inflación en Tierra del Fuego, es mas alta que en el resto de la patagonia, que ya es mas alta que el resto del pais.