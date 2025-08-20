Es la economía idiota: la nafta súper YPF aumento 9,1% en Rio Grande y acumula 198% en 12 meses.

Rio Grande 20/08/2025.- Mientras el oficialismo insiste con una inflación menor al 2%, los números de la economía dicen absolutamente lo contrario. U(n dato que da por tierra con este relato libertario es el precio de la nafta super cuyo costo en por litro en julio era de 1007 pesos, pero entre ayer 19 y hoy 20 agosto llego a costar, entre 1066 y 1087. Esto implica un aumento del9,1% y un acumulado del 198% en lo que va de la era Milei.

El precio del litro de nafta súper YPF en Tierra del Fuego en julio de 2025 es de $1.007, luego de experimentar un aumento del 9,1% en el mes. Este precio representa un incremento significativo en comparación con años anteriores, ya que desde que asumió Javier Milei la Presidencia de la Nación, la nafta se incrementó un 198%

Hoy 19 de agosto de 2025 el litro de nafta super YPF está a 1066 pesos.

Este precio experimentó un aumento significativo en comparación con años anteriores. Para tener una idea más clara, en julio de 2024, el litro de nafta súper se cotizaba en $941 en la Ciudad de Buenos Aires. En marzo de 2023, el precio era mucho más bajo, con un promedio de $248 por litro en algunas regiones.

Los datos aportados por el INDEC y la secretaria de energia contrastan absolutamente con la información de medios oficialistas.

Surtidor en Julio el litro de súper a 1007 pesos.

Arriba el aumento registrado en agosto, el 1 del mes, 1023, ayer 1066, hoy 1087.

No es necesario explicar que el costo del combustible se traslada a todos los productos de consumo masivo de la provincia, ya que estos ingresan a la provincia por camiones y ese costo se traslada al consumidor final.

También está claro que ningún salario en el país, tuvo aumentos de mas del 2% ya que el gobierno se negó a homologarlos, algo que es irrefutable para las autoridades nacionales

