UN GOBIERNO TRAIDOR Y UNA PROVINCIA QUE DESPIERTA

Tierra del Fuego 23/09/2025.- ¿Qué nombre se les pone a las personas que mienten a sabiendas disfrutando de antemano del resultado de sus engaños? ¿Cómo llamar a los que se divierten provocando el sufrimiento ajeno? ¿Cuál es la palabra para calificar a los que le quitan a los discapacitados toda asistencia estatal argumentando que ellos mismos o sus padres se la paguen? Dejo a la libre imaginación del lector esta definición y voy a adentrarme en lo que ese tipo de personas que integran el gobierno nacional le han hecho durante estos últimos dos años a nuestra Provincia de Tierra del Fuego y cuál, estimo, debería ser la respuesta política de los fueguinos ante semejante agresión.

Tal vez así, sumando cuestiones puntuales, podremos hacernos

una composición de lugar sobre la estima que tienen quienes nos

gobiernan sobre los asuntos fueguinos.

Todo lo que prometieron lo traicionaron. Todo lo que nos vendieron

fue humo. Igual que como con el caso $Libra: todo fue un engaño

para concentrar riqueza rápidamente a costa de empobrecer cada

vez más a los ingenuos que confiaron en quien los invitó a la timba.

Dijo el Ministro de Desregulación y Transformación del estado que

Tierra del Fuego tiene todo para transformarse en Disney. Ese es el

concepto que este innombrable tiene de nuestra provincia y su

gente: convertirla en un lugar donde la riqueza no se genera sino se

despilfarra en vanidades.

Pero vamos al detalle: El Fondo Fiduciario para la Ampliación de la

Matriz Productiva Fueguina, compuesto por recursos que aportan

las empresas radicadas en la provincia, está paralizado y, según el

Jefe de Gabinete de Ministros, “con varios proyectos en estudio”

que ya llevan dos años.

Todo ese dinero puesto por la Industria

Fueguina para aportar a su propia reconversión se lo encanutaron.

La Industria Textil fueguina, que fue deliberadamente excluida de

toda posibilidad de readaptación, quedó absolutamente

desmantelada y sus empleados despedidos en la calle.

El convenio firmado entre los representantes de la Industria

Fueguina y el gobierno nacional para el mantenimiento de las

condiciones de trabajo y la estabilidad del empleo en las fábricas

hasta el 31 de diciembre no fue respetado ni un sólo día. Bastó su

firma para que en menos de 24 horas comenzara una seguidilla de

suspensiones y despidos que hoy llena a nuestra gente de angustia,

tristeza y rabia.

Jamás el gobierno de Milei autorizó a que la provincia se endeude

para poder solventar, a nuestra propia costa, la grave crisis eléctrica

y de seguridad que tiene a los fueguinos con los nervios de punta.

A esto le debemos sumar el desmonte prácticamente absoluto de la

estructura de Vialidad Nacional que hace cada vez más peligrosa la

comunicación por vía terrestre en la provincia poniendo al borde del

colapso, por falta de obras y mantenimiento, a la Ruta Nacional 3.

Nunca desde que asumió el presidente que se cree merecedor del

Nobel de Economía se giró una moneda en concepto de Aportes del

Tesoro Nacional a nuestra provincia para sortear emergencias.

La obra pública se paralizó de un día para el otro a pesar de que

existía un acuerdo para finalizar escuelas y viviendas sociales que,

como todos sabemos, en Tierra del Fuego son de una necesidad

desesperante.

Y ni hablar de la falta de respeto constante hacia el rol que nuestra

provincia juega en el contexto internacional en materia soberana.

Desprecio hacia la Causa Malvinas, falta de inversión para el

desarrollo del polo logístico de cara a la Antártida y, para colmo,

silencio cómplice con el radar inglés instalado en Tolhuin como una

muestra de continuidad con el gobierno anterior y complicidad con

el gobierno provincial actual que brindó todas las facilidades para su

emplazamiento.

Así las cosas parece ser que para el gobierno nacional Tierra del

Fuego fuera una provincia paria o, directamente, otro país. No me

extrañaría nada que terminen por tratar mejor a los kelpers que a

nosotros.

Quienes formamos parte del nuevo espacio Provincias Unidas

queremos y vamos a imponerle al gobierno de Milei (y a cualquier

otro gobierno que lo suceda) el respeto irrestricto por el federalismo,

la autonomía de las provincias y el dominio de sus recursos

naturales.

No vamos a dejarnos pisotear por nadie y menos aún por

quienes pretenden mostrarle al FMI un déficit cero a costa del

hambre y la opresión de las provincias. Estamos de acuerdo con no

gastar más de lo que se recauda, pero de allí a manotearle a las

provincias lo que por producción y coparticipación les corresponde

hay la misma distancia que entre el honesto y el ladrón.

En Provincias Unidas, que es una estructura en formación alejada

del extremismo neoliberal y del populismo kirchnerista, hay

representantes de todos los partidos políticos. Nos une el respeto a

la Ley, a la República, a las instituciones democráticas, al diálogo

como instrumento indispensable para llegar a acuerdos duraderos,

a la libertad de expresión para que no se imponga el discurso único

y no vuelva aquello de “el silencio es salud”. Encarnamos el

federalismo que es la entraña misma de nuestra Nación. Creemos y

sabemos que se puede progresar con armonía sin salvajadas,

costos sociales inaceptables, ni estar prendiéndole velas a Donald

Trump.

De nada sirve un país dividido o una nación en virtual en estado de

parálisis por una suerte de guerra de todos contra todos o de una

mitad contra la otra. Hay un camino distinto. El país no banca más

los golpes pendulares del desencanto y las reacciones de odio.

La vía de la concordia, el respeto por los demás, la recuperación de

la cordura y la entronización de un federalismo que potencia a todas

las provincias existe: Se llama Provincias Unidas y es la alternativa

a la que muchos nos hemos sumado para sacar al país de las

manos de los chorros que quieren volver y los energúmenos

fundamentalistas que llegaron para barrer con la corrupción y la

tienen adentro.

Por Pablo Daniel Blanco (Senador Nacional y candidato de Provincias Unidas).