TRES MÉDICAS FINALIZARON RESIDENCIA Y SE SUMAN A LA PLANTA DE LA SALUD PÚBLICA FUEGUINA

Tierra del Fuego 01/09/2025.- El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego entregó certificados a tres médicas que finalizaron su residencia en Medicina General en la provincia. El acto fue encabezado por la vicegobernadora Mónica Urquiza y la ministra de Salud Judit Di Giglio. Se trata de tres profesionales que se sumarán a la planta de profesionales de la salud pública fueguina.

Durante la ceremonia que se realizó en Casa de Gobierno recibieron su certificación las médicas Magdalena Magnelli, Soledad Virginia Suárez y Ana Belén Ascue, quienes completaron su formación en Medicina General. Las tres nuevas profesionales completaron su residencia junto al médico José Ignacio Bonaparte que viajó a su provincia de origen previo al acto de entrega de certificados. Este último fue el único de los residentes que resolvió no continuar su actividad profesional en Tierra del Fuego.

Familiares, amigos y equipos de trabajo acompañaron a los nuevos profesionales en este cierre de etapa, en un evento que además destacó el valor de la formación en salud dentro del sistema público provincial.

Durante la ceremonia, la ministra Di Giglio felicitó a las profesionales por el esfuerzo y la vocación demostrada, y subrayó la importancia de que continúen su carrera en la salud pública fueguina.

“Agradecemos y celebramos la decisión de estas médicas de formarse y quedarse en nuestra provincia. La Medicina General es una especialidad de enorme valor para la comunidad, porque representa la puerta de entrada al sistema de salud para miles de familias fueguinas”, destacó la ministra.

Di Giglio también remarcó los desafíos que enfrenta el país en materia de formación médica y la necesidad de seguir generando estrategias para que más jóvenes elijan la carrera de medicina y especialidades básicas como Medicina General, Pediatría, Clínica Médica y Terapia Intensiva.

Finalmente, la funcionaria celebró que las tres nuevas profesionales confirmaran su decisión de sumarse a la planta de trabajadores de la salud pública de Tierra del Fuego, fortaleciendo así el sistema provincial.