Tierra del Fuego perdería dos sucursales de supermercados Carrefur

Tierra del Fuego 22/09/2025.- La cadena de supermercados Carrefour tiene casi 20 sucursales en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Carrefour anunció la venta de sus supermercados en Argentina debido a un proceso de reorganización interna. En la lista de compradores hay un empresario, también del rubro, que pica en punta, Grupo De Narváez, dueño de Chango Más. En la Patagonia son casi 20 los supermercados que tiene la cadena francesa. Te mostramos un mapa y el listado, uno a uno, de las sucursales que dirán adiós.

Carrefour se despide de la Patagonia: conoce los 20 supermercados que cerrarán

Como parte de su nueva estrategia, el gigante francés, Carrefour se retira para enfocarse en mercados más estables y rentables, como Francia y España. Con esta medida, busca mejorar la eficiencia operativa y sus márgenes.

En la Patagonia cuenta con 17 sucursales, distribuidas en Neuquén (2), Río Negro (3), Chubut (8), Santa Cruz (2) y Tierra del Fuego (2).

Quién es el empresario que podría quedarse con la cadena de supermercados francesa Carrefour en Argentina

El principal nombre que suena como comprador y que se considera el más firme, es el del empresario Francisco de Narváez. Su grupo GDN (Grupo de Narváez) es un holding que tiene una fuerte presencia en el sector del retail en Argentina.

Su principal negocio en el país es la cadena de supermercados ChangoMás. La marca que surgió luego de una transformación de las tiendas de Walmart.

A la lista de interesados se suman también Alfredo Coto y los dueños de Tienda Inglesa en Uruguay.

Las ofertas de los tres interesados en comprar Carrefour en Argentina

Según trascendió, las primeras tres ofertas rondan entre los u$s1.500 millones y los u$s900 millones. Pese a esto, la cadena francesa tiene intenciones de no recibir un cifra menor a los u$s2.000 millones por las 700 sucursales que opera Carrefour en el país a través de varios formatos.

Cabe recordar que la marca cuenta con una entidad financiera propia, el Banco de Servicios Financieros, que está presente en Argentina hace 42 años.

Entre los tres interesados, el que más potencial de obtener la cadena francesa es el Grupo De Narváez. «Es quien más interesado se muestra en concretar la transacción y va a hacer lo imposible por no perder la pelea», admiten fuentes cercanas al empresario.

Fuente: Diario de Rio Grande