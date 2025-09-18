NUEVA TEMPORADA DE CRUCEROS EN TIERRA DEL FUEGO: USHUAIA DA LA BIENVENIDA AL VENTUS AUSTRALIS

Tierra del Fuego 18/09/2025.- El Puerto de Ushuaia volvió a vestirse de bienvenida con la llegada del buque Ventus Australis, dando inicio oficial a la temporada de cruceros 2025-2026. Esta nueva edición prevé 525 recaladas en el puerto más austral del mundo, consolidando a Tierra del Fuego como el gran punto de partida hacia la Antártida.

Al respecto, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, expresó que “vemos con agrado que las temporadas de cruceros, año a año, se van adelantando en sus inicios y resaltamos que, aún no ha finalizado la temporada de esquí y estamos recibiendo cruceros que también aportan caudal a dicha temporada”.

“Inversiones en infraestructuras y servicios producen mejores condiciones para fortalecer la temporada, generando un marco de confianza en los operadores y prestadores de servicios que operan en nuestro puerto local”, resaltó el titular de Puertos.

Por su parte, el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, destacó la importancia de la temporada de turismo antártico ya que “recibimos a cientos de visitantes de todas partes del mundo, que llegan a Tierra del Fuego en el marco de estos viajes y recorren el Fin del Mundo, en su viaje al Continente Blanco. Continuamos trabajando en conjunto para el posicionamiento del destino como puerta de entrada a la Antártida y esperamos que los cruceristas puedan disfrutar de los atractivos y servicios que ofrecemos”.

El informe de la temporada anterior, presentado por el Infuetur, refleja la magnitud del movimiento turístico: 251.251 visitantes entre tripulantes y pasajeros, en 565 viajes de 66 embarcaciones. La mayoría de las recaladas correspondió a cruceros antárticos, con 422 viajes y más de 105 mil pasajeros, mientras que los regionales sumaron 99 viajes y los internacionales 44.

Con estas cifras, Tierra del Fuego AeIAS reafirma su lugar como principal puerta de entrada mundial a la Antártida, gracias a su ubicación estratégica. Cada temporada, miles de turistas eligen este puerto como base para vivir una experiencia única en uno de los últimos territorios vírgenes del planeta.