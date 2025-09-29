LA DPV CONCLUYE EL OPERATIVO INVIERNO CON TAREAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LAS RUTAS DE LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 29/09/2025.- La Dirección Provincial de Vialidad concluyó el Operativo Invierno 2025 con presencia activa en la totalidad de las rutas provinciales y complementarias de Tierra del Fuego.

El Director de Automotores y Logística, Pedro Rovein, a cargo del mantenimiento y conservación de la red vial, valoró el trabajo realizado por las cuadrillas durante la temporada.



“La verdad es que hemos cerrado una veda invernal exitosa, en la que estuvimos presentes en todas nuestras rutas fueguinas cumpliendo con las tareas que nos corresponden: despeje de nieve, recorridos y asistencia”, expresó.

«Las tareas de asistencia se concentraron especialmente en la zona centro y sur de la provincia con intervenciones en rutas como la 23, 119, J (desde el km 30 en adelante), K y 30, de Puerto Almanza y demás rutas pertenecientes a la red vial que atiende la DPV, donde se realizaron grandes despejes, relevamientos y recorridas por parte del personal afectado al operativo. En la zona norte, el clima permitió una situación más tranquila, con recorridas puntuales, despejes menores y repasos en sectores específicos».



Al mismo tiempo señaló que «también se llevaron a cabo tareas de limpieza de alcantarillas obstruidas por castores, especialmente en sectores de la Ruta de Aguas Blancas, Laguna del Indio, Ruta Complementaria “A” y Ruta Provincial N°23, donde estas intervenciones resultan clave para mantener el drenaje y evitar acumulación de agua en la calzada».

«Con el cierre de la veda, los equipos comenzaron a ejecutar reparaciones y relevamientos en los tramos afectados por el invierno, con el objetivo de prevenir futuras complicaciones. Entre ellos, se destacan trabajos en la Ruta 9, donde se registraron incidentes en algunos sectores y deterioro de la calzada», subrayó



Además «se realizan tareas de relevamiento, repaso y acondicionamiento de cunetas en la Ruta B, adelantandonos a la reapertura del Paso Bella Vista, en Radman, ruta que conecta a Argentina y Chile» informó.

“Estamos trabajando de norte a sur aprovechando las condiciones climáticas que nos permiten intervenir primero en ciertas zonas clave”, concluyó Rovein.