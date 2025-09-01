“INDUSTRIA EN VIVO”: GOBIERNO REALIZARÁ UN CICLO DE RADIO ABIERTA Y STREAMING

Tierra del Fuego 01/09/2025.- El Gobierno de la Provincia pondrá en marcha el ciclo “Industria en Vivo”, en el marco del Día de la Industria que se conmemora este martes 2 de septiembre.

La propuesta tiene como objetivo acercar el ecosistema productivo fueguino a la comunidad, conectando a emprendedores, jóvenes empresarios, PyMEs e industrias consolidadas.

En este espacio, se buscará visibilizar experiencias del sector industrial y emprendedor, desde una mirada práctica y descontracturada, generando un ámbito de conversación horizontal sobre producción, gestión y herramientas útiles para fortalecer al sector. Desde la Secretaría de Industria destacaron que “este será el primer episodio del programa, en el que contaremos con la presencia del Director Titular de Vitalcan S.A., Juan Martín Marcos, junto a funcionarios del Gobierno provincial y autoridades de la Universidad”.

Durante la transmisión, que tendrá una duración aproximada de una hora, se abordará la historia productiva de la provincia y la estrategia de ampliación de la matriz productiva, con especial foco en la certificación de origen como oportunidad para la exportación de empresas fuera del subrégimen, tomando como referencia la experiencia de la empresa invitada.

La actividad se realizará el martes 2 de septiembre a las 16 horas en el SUM de la UNTDF (sede Río Grande), ubicado en calle J. B. Thorne 302. Quienes no puedan asistir presencialmente, podrán seguir la transmisión en vivo a través de los siguientes enlaces:

–https://youtube.com/live/vXMU2Y0WRgQ?feature=share

–https://youtube.com/live/M5nw0Wu1gw8?feature=share