Gaston Diaz «Javier Milei nace de los errores que se cometieron en las distintas gestiones»

Rio Grande 17/09/2025.- El Dr Gaston Diaz, candidato a Senador por Defendamos Tierra del Fuego, salio al cruce las declaraciones del Gobernador Gustavo Melella, quien había manifestado que los candidatos de este espacio estaban fuera de órbita y meando fuera del tarro por adelantar la elección del 2027. Días sostuvo que lo sorprendieron estas declaraciones porque Milei es producto de errores de gestiones anteriores. como ocurre en la provincia, con energía, educación, o salud que están colapsados. Díaz confirmó que «si se está poniendo en juego una gestiona que funciona».

El candidato, remarco que si loa Libertad Avanza ha tenido alguna preponderancia en 2023, es porque se ha castigado de alguna manera y se ha llevado adelante una política de motosierra, se debe a malas gestiones.

Entonces, agregó, asi que si se está poniendo en juego una gestión que funciona con una que no funciona. Estar fuera de órbita, es haber permitido la instalación de un radar ingles en esta isla en Tolhuín, lo dijo Jorge Taiana, sobre el ocultamiento de la información que le pasó a cancillería y al ministerio de defensa.

Estar fuera de órbita en una gestión, es no poder garantizar las clases de nuestros hijos.

Estar fuera órbita es no hacer las gestiones necesarias para que haya una salud publica de calidad.

Estar fuera de órbita es no solucionar el problema de la energía que hoy tiene Ushuaia y Tolhuin, me parece, agregó, que tenemos que hacer una autocrítica e insistió en que Javier Milei es producto de las malas gestiones.

Recorte a las universidades.

Días señaló que mantuvo una reunión con el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. quien le informó que en los ultimo 10 años, la casa de estudios tuvo 400 egresados y trabajan 450 docentes, mas los investigadores. En Tierra del Fuego tenemos unos 8000 universitarios y 400 han salido de la UNTDF. Mariano Hermida, rector de la UNTDF sostuvo que la ley que vetó Milei, aplica el 1 % del PBI a los presupuestos universitarios, esto se logró en 2022 y hoy es solo el 0,4% lo que se destina a las 61 universidades publicas de todo el pais.

Recorte a la provincia, en gasto tributario.

Si tomamos las declaraciones del presidente Milei, y por supuesto que hay que seguir analizando el presupuesto en profundidad, hay una ratificación de quitar los aranceles a los productos importados. esto que fue un anuncio electoral previo a las elecciones en CABA, ha sido ratificado por el presidente.

Después de octubre, lo que va a sufrir la industria de Tierra del Fuego es un vaciamiento, producto de haber quitado los aranceles que, van a llegar a cero para los productos importados y ademas vemos que Tierra del Fuego es una provincias menos favorecida en el presupuesto 2026.

Porque, en el gasto, cuando uno observa lo que es Tierra del Fuego, solo aumenta un 8,6% respeto del 2025, en Santa Cruz aumenta el 53%, Neuquen, 32%, Chubut 32%, es un castigo y si observamos las obras que se han anunciado, no se observan obras para Rio Grande.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar