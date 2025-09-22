«Enroque intempestivo» de Milei y en octubre habrá fin de semana largo de cuatro días

Argentina 22/09/2025.- Por decreto, el Gobierno modificó los feriados trasladables y confirmó un fin de semana largo de cuatro díae. El viernes 21 será feriado con fines turísticos.

El Gobierno de Javier Milei realizó un «enroque intempestivo» en el calendario de feriados, adelantando un día no laborable y confirmando un fin de semana largo de cuatro días para noviembre. Esta decisión, formalizada a través del Decreto 614/2025, introduce nuevas reglas para los feriados trasladables, buscando generar más pausas extendidas para fomentar el turismo.

La principal novedad es que los feriados que caigan en sábado o domingo ahora podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior, una flexibilidad que la Ley 27.399 no contemplaba. Según supo Noticias Argentinas, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, será la autoridad de aplicación, con la facultad de definir estos traslados.

El fin de semana largo de noviembre: cuatro días de descanso

Gracias a esta modificación, ya se perfila un importante fin de semana largo para el penúltimo mes del año:

Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.

Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Fin de semana.

Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Este «enroque» permitirá a los argentinos disfrutar de cuatro días de descanso, una oportunidad para planificar escapadas y dinamizar el sector turístico.

¿Y octubre?

El decreto también abre la puerta a un posible nuevo fin de semana largo en octubre. El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae domingo, por lo que el Gobierno podría decidir trasladarlo al viernes 10 o al lunes 13. Esta definición se conocerá en las próximas semanas, pero ya genera expectativas en el sector turístico.