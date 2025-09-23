BLOOMBERG – Trump respalda a Milei y minimiza la necesidad de “rescate”, y adelanta U$S 4000 millones.

New York 23/09/2025.- (Bloomberg) –El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un amplio respaldo al líder argentino, Javier Milei, en Nueva York durante su primera reunión bilateral, aunque evitó dar detalles sobre la ayuda financiera para el gobierno sudamericano.

“Ha hecho un trabajo fantástico”, dijo Trump el martes, sentado junto a Milei al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Vamos a ayudarlos. No creo que necesiten un rescate”.

En un tibio primer paso, el Banco Mundial —del que EE.UU. es el mayor accionista— aceleró su apoyo al gobierno de Milei, comprometiéndose a desembolsar US$4.000 millones de un paquete de ayuda preexistente de US$12.000 millones en los próximos meses.

Durante la reunión, Trump también respaldó a Milei para un segundo mandato en Argentina. Las próximas elecciones presidenciales están previstas para el 26 de octubre y argentina hoy no es un país confiable para prestamos de grandes cantidades de dinero.

“El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, escribió Trump en la red social Truth, donde suele expresarse habitualmente.

Y continuó: “Heredó un “desastre total” con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), sin embargo, ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto“.

“Hemos tenido una relación tremenda con Argentina, que se ha convertido en un aliado fuerte, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”, desarrolló.

“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!“,