Ayuda financiera de Trump a Argentina, a cambio de recibir amplias concesiones

Los anuncios del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la “ayuda” de 20 mil millones de dólares ofrecida por su par de Estados Unidos, Donald Trump, que significa la injerencia de Washington en este país, ya que establece que el dinero apoyará su campaña para las elecciones legislativas de octubre, que el magnate parece haber confundido con presidenciales, implican concesiones en todos los terrenos, como la instalación de bases militares, que ya están en el sur de país.

Diputados y senadores preparan una convocatoria para debatir las leyes violadas, como la 25.880, que prohíbe que militares extranjeros realicen misiones en territorio argentino sin autorización legislativa, y otras que establecen que cualquier concesión de este tipo afectan la soberanía nacional.

Milei incrementó y continuó la política de defensa y seguridad pactada por el ex presidente derechista Mauricio Macri (2015-2019), hoy aliado al gobierno, que autorizó la presencia de tropas estadunidenses, y un campamento en Neuquén, provincia patagónica cercana a yacimientos petrolíferos de Vaca Muerta.

En 2017, Macri firmó con la Guardia Nacional de Georgia (ex boinas verdes) para que esas tropas “especiales” pudieran ingresar al país, en caso de “necesidades mutuas”, acuerdo que sigue vigente.

Además, el sur está siendo ocupado por lo que llaman “colonos” de familias israelíes, denuncian pobladores.

En 1995, el ex presidente Carlos Menem firmó un decreto para instalar una base de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) para “detectar explosiones nucleares” desde ese lugar en Tolhuin, la segunda ciudad de Tierra del Fuego, llamada provincia del fin del mundo, en el extremo sur.

En noviembre de 2017, la NASA ya operaba ahí cuando ocurrió el extraño hundimiento del único submarino Ara San Juan, y el primer buque que salió a explorar el caso era de la NASA. Entonces, la secretaria de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, firmó un acuerdo con la entonces gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Andrea Bertones para instalar un Centro de Inteligencia Regional, donde especialistas extranjeros enseñarían y asesorarían en el combate “al crimen organizado y el terrorismo”. Esto nunca se desmanteló.

Ahora, en Tolhuin ya está instalado un radar británico conectado con la base Aeronaval de Gran Bretaña Mount Plesant, en la Isla Soledad, de las Malvinas, apropiadas colonialmente por ese país, y hoy parte del mapa de bases de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

El radar en Mount Pleasant fue vez fotografiado por el recientemente fallecido Sebastião Salgado, lo que tuvo extensa divulgación en redes sociales y una televisora extranjera, pero escasa en los medios de comunicación pro gobierno.

La presencia militar ya es un hecho denunciado por los trabajadores que son despedidos de las empresas que estaban ubicadas en Usuhaia, porque se trata de despoblar el lugar para establecer una base militar de Estados Unidos.

Milei afirmó: “Argentina y Estados Unidos comparten un ADN cultural, que tiene en su base las ideas de la libertad, la defensa de la vida y la propiedad privada”, durante un acto oficial en la Aeroestación Militar Aeroparque, junto a la generala Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, el 5 de abril de 2024. Recientemente visitó por segunda vez el país el actual jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, quien se reunió con jefes militares. En otro tema, la cancillería argentina informó que se declaró al cártel de Los Soles organización terrorista, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó que “el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su séquito son narcoterroristas, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, declaró. Bullrich mantiene desde hace tiempo fuertes vínculos con la Agencia Central de Inteligencia estadunidense y la entidad policiaca similar de Israel.

Fuente:diario la jornada