Audio: Rodríguez respaldó la instalación de una base militar norteamericana en Ushuaia.

Tierra del Fuego 30/09/2025.- Miguel Rodríguez, candidato a diputado nacional por la provincia, afirmó que acompañaría «todas las medidas» del Gobierno de Milei, incluyendo una posible instalación de estas características en el sur argentino.

En declaraciones a Jairo Straccia en ‘Buenas Tardes China’, Miguel Rodríguez, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, se manifestó a favor de que se instale una base militar con colaboración de Estados Unidos en el territorio fueguino, siempre que sea una decisión del Gobierno nacional.

Las afirmaciones surgieron durante una entrevista en la que se le preguntó de manera directa: “¿Vos estarías a favor de que haya una base estadounidense?”. La respuesta de Rodríguez fue contundente: «Sí, obviamente, sí, sí, estoy a favor de todas las medidas que tome este gobierno nacional».

Ante la consulta sobre si acompañaría la instalación específica de una base de EE.UU. por ser una decisión del oficialismo, el candidato corrigió el concepto, pero mantuvo su apoyo: «No, no es una base de Estados Unidos, quizás sea una base con colaboración de los Estados Unidos». Sin embargo, no ahondó en detalles sobre la naturaleza o el propósito de dicha colaboración.

Rodríguez resaltó su apoyo incondicional al Gobierno de Milei y enfatizó su alineamiento absoluto con la administración de Javier Milei. «Nosotros acompañamos este gobierno nacional, entiendo que todas las medidas que toma este gobierno es beneficiosa para todo el pueblo argentino», afirmó.

Justificó su postura argumentando que se trata del «único gobierno que tiene la capacidad de realmente potenciar a la Argentina y que salgamos del pozo en que nos dejó el kirchnerismo». Incluso, vinculó explícitamente su candidatura a darle más respaldo parlamentario al Presidente en la Cámara de Diputados.

La posibilidad de una base militar extranjera en suelo argentino es un tema de alta sensibilidad política, histórica y soberana, especialmente en una provincia estratégica como Tierra del Fuego.