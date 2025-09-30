Argentina – La Televisión Española estrenó un documental sobre la histórica Misión Salesiana, de Río Grande

Rio Grande 30/09/2025.- El domingo 28 de septiembre, en la madrugada argentina, la Televisión Española (TVE) estrenó el documental “Misión en Tierra del Fuego” sobre la historia y el trabajo de hoy de la Misión Salesiana Nuestra Señora de la Candelaria, de Río Grande. En la nota el link para ver el documental de una excelente calidad visual y documental.

“Los primeros salesianos que llegaron a la Patagonia crearon la Misión de Nuestra Señora de la Candelaria en el último cuarto del siglo XIX. Desde entonces, el sueño cumplido de Don Bosco ha dejado huella en la isla Grande de Tierra del Fuego. Su carisma sigue presente, además de la misión, en algunas de sus obras en este extremo sur del mundo”, dice la presentación de este documental que se emite por “Pueblo de Dios”, un programa de la TVE que auspicia la Conferencia Episcopal Española y que hoy tiene un acuerdo con Misiones Salesianas, la procura misionera de Madrid, para difundir la obra social y educativa de los salesianos en el mundo.

En los primeros minutos del documental, el P. Roberto Castello, Salesiano Director de la Misión Salesiana, le dice al cronista de TVE: “nos encontramos ahora en la tercera función de La Misión Salesiana. La primera fundación fue cercana al río Grande, la segunda se fundó en lo que hoy es el cementerio de la ciudad de Río Grande, y esta es la tercera fundación que hicieron los salesianos”.

En el marco de la conmemoración por los 150 años de la llegada de la primera expedición misionera salesiana a la Argentina, enviada por Don Bosco en 1875, esta documental relata detalles de la fundación de esta Casa Salesiana y el trabajo de protección al pueblo selk’nam, en medio de la cruel matanza de aborígenes que venía realizando el Estado argentino. Asimismo, se destaca la actualidad de la Misión Salesiana, con la escuela agrotécnica, la parroquia, el trabajo por la juventud fueguina, y del desafío de poder sostener la soberanía alimentaria en esta provincia insular.

Esta producción de la TVE con Misiones Salesianas se filmó a principios de abril de 2025 en colaboración con la Delegación Inspectorial de Comunicación Social y con el Boletín Salesiano de Argentina.

El documental puede verse aquí:

Fuente: www.infoans.org