A contramano: por qué no baja el precio del combustible en Argentina al ritmo del crudo mundial

La escalada en los precios de los combustibles sigue generando preocupación entre los automovilistas, que observan cómo los aumentos en los surtidores parecen ir a contramano de la baja del precio internacional del barril de crudo.

Luis Navas, asesor legal de la Asociación de Estaciones de Servicio de la República Argentina (AESERA), explicó que la relación entre ambas variables no es directa en el país.

“Acá ha bajado hace unos meses el precio del crudo y el precio en surtidor también bajó. El asunto es que no se traslada directamente por el famoso costo argentino”, sostuvo por Radio Rivadavia.

El especialista detalló brevemente que mientras en economías como la de Estados Unidos el precio de la nafta varía de manera proporcional al del petróleo, en Argentina intervienen múltiples factores internos que distorsionan la ecuación.

“Nosotros tenemos muchos factores en la economía que recién se están arreglando. Hubo muchos factores distorsivos, muchas diferencias en precios relativos”, explicó.

El acumulado de 2025, supera el 170 %.

En agosto de 2025, los precios de la nafta en Argentina experimentaron al menos tres aumentos , uno al inicio del mes (1 de agosto), otro a mediados de mes (aproximadamente el 8 de agosto), y una nueva suba por parte de Shell y YPF hacia finales de mes, el martes 26 de agosto. Estas subas se debieron a la aplicación de ajustes impositivos postergados y la política de precios variables de las petroleras.

Detalle de los aumentos en agosto de 2025: