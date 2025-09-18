El acto tuvo lugar en el Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’ y contó con la presencia de autoridades municipales, el Cónsul de Chile, Roberto Ruiz Piracés y referentes de la comunidad chilena.
La presidenta del Concejo Deliberante destacó el rol de la comunidad chilena en nuestra ciudad, como así también, el trabajo realizado por el diplomático chileno durante estos años en los que se logró entablar un vínculo de trabajo entre el consulado y el Concejo Deliberante.
Por su parte, el Cónsul Ruiz Piraces, se dirigió a los presentes en su último 18 de septiembre en Río Grande. Agradeció a la Presidenta Zamora por el trabajo conjunto realizado, resaltando la actividad de integración llevada adelante durante el 2024 entre las escuelas de Estancia Sara y Pampa Guanaco.
215° Aniversario de la Independencia de Chile. Concejales acompañaron la celebración por las fiestas patrias del país trasandino.
Rio Grande 18/09/2025.- Este jueves la titular del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, junto a los ediles Alejandra Arce, Jonatan Bogado y Florencia Vargas, participaron del acto oficial por el 215° Aniversario de la Independencia de Chile.
