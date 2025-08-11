GRACIAS AL TRABAJO DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS TOLHUIN LLEGÓ AL 90% DE SU POBLACIÓN CON ACCESO A LA RED DE AGUA Y CLOACAS

Tolhuín 11/08/2025.- Luego de que la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios habilitara unas 140 nuevas conexiones a la red de agua potable y cloacas en hogares de Tolhuin, el crecimiento de estos servicios desde inicios de 2020 ha alcanzado el 35% en esa ciudad.

El presidente del organismo, Cristian Pereyra, recordó que “cuando iniciamos la gestión había en Tolhuin 2367 conexiones a las redes de agua y cloacas y en la actualidad pasamos a 3195, lo que implica un crecimiento de 828 conexiones en ese período”.



El funcionario volvió a recalcar que estas nuevas habilitaciones y ampliaciones de redes fueron posible gracias a la inversión en infraestructura “no solamente de distribución, sino también de producción” citando las obras de repotenciación, la ampliación de la planta potabilizadora y la instalación de sistemas eléctricos de emergencia.

“En el contexto de este crecimiento, las estaciones elevadoras de la ciudad pasaron de 3 a 8 y la producción de agua potable, que en diciembre de 2019 era de 77.931 m3 mensuales, pasó a 125.900 m3 en junio de este año, lo que equivale a un incremento del 61,5%”, precisó Pereyra.

Aseguró en este marco que “en Tolhuin alrededor del 90% de los hogares ya acceden a estos servicios, lo que implica un gran avance respecto de lo que ocurría anteriormente y gracias a un programa de obras que ha sido permanente, a pesar de la coyuntura compleja”.



“La inversión en producción de agua potable y tratamiento de efluentes fue vital para este logro. Desde el Gobierno de la Provincia seguiremos trabajando para continuar este camino y profundizaremos la apuesta por mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad”, subrayó el funcionario.