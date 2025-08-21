“ES DE UNA CRUELDAD TREMENDA QUE EN NOMBRE DEL DÉFICIT CERO SE QUIERA DEJAR AFUERA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

Tierra del Fuego 21/08/2025.- El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, celebró el rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia en Discapacidad y criticó la postura del Gobierno Nacional y de los Diputados que no apoyaron este rechazo.

En este sentido dijo que “es tremendo que en nombre del déficit cero se quiera dejar afuera la atención a personas con discapacidad, es de una crueldad tremenda. Eso no es ser buena gente”.

“Yo prefiero como Gobierno tener un déficit manejable, responsable, pero que nadie quede afuera. Esta es la realidad. Entonces me parece de una brutalidad tremenda ese intento de veto por parte del Presidente. El impacto de esa Ley es ínfimo en relación al presupuesto, porque el resto lo pagan las obras sociales privadas, el aporte de los trabajadores privados y otras fuentes. Entonces la verdad es que es un discurso cruel y son acciones crueles. Por suerte ganó el sentido común.”, agregó.

Finalmente Melella sostuvo que “celebro a todos aquellos Diputados y Diputadas que han resistido el veto del Presidente. Lamento por otros, incluso de nuestra provincia. Es necesario e indiscutible que el Estado en estas cuestiones debe estar presente”.