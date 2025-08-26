Como habíamos adelantado: Con el RIGI en un año hubo solo 7 proyectos aprobados y mil empleos directos creados.

Inversiones 26/08/2025.- El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) cumple un año de su implementación, con un impacto acotado, ya que sólo fueron aprobados 7 proyectos que apenas generaron 1.000 empleos directos. La inversión total asciende a US$13.067 millones, según un estudio privado que advierte que “los resultados distan de las promesas iniciales”. Este medio adelantó el fracaso de este Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, hace un año, mas exactamente el 24 de Julio de 2024, hoy el tiempo nos vuelve a dar la razón,

Un informe del Observatorio del RIGI advierte que los resultados del régimen distan de las promesas iniciales. La inversión comprometida asciende a 13.067 millones de dólares, concentrada en sectores extractivos, mientras se cuestionan los beneficios fiscales otorgados a un reducido grupo de empresas.

A un año de su implementación, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) muestra un balance acotado: solo se aprobaron siete proyectos, que representan una inversión total de US$ 13.067 millones y la creación de apenas 1.000 empleos directos.

El dato surge de un informe del Observatorio del RIGI, integrado por organizaciones sociales, académicos e institutos de investigación, que subraya que la “anunciada avalancha de capitales aún no llegó” y que los beneficios fiscales y cambiarios se concentran en un número reducido de grandes inversores.

Desde su puesta en marcha, 19 iniciativas solicitaron adherirse al régimen, de las cuales siete fueron aprobadas y una rechazada. Las inversiones se concentran en hidrocarburos (2 proyectos), minería (2), energías renovables (2) y siderurgia (1). El sector hidrocarburífero lidera en volumen de capital, con tres iniciativas que suman US$ 9.790 millones, dos de ellas vinculadas a Vaca Muerta, donde YPF tiene un rol protagónico.

Propuestas presentadas

En total, las propuestas presentadas alcanzarían US$ 30.760 millones, de los cuales más de US$ 19.000 millones corresponden al sector minero, especialmente proyectos de litio en Salta y Catamarca. El informe advierte que esta concentración en actividades primario-extractivas profundiza un modelo exportador con potenciales impactos ambientales, laborales y sociales.

Resultados limitados

El Observatorio del RIGI —conformado por el CELS, CEPPAS, EPyG/UNSAM, ETFE, FARN y TNI— cuestiona que, pese a los limitados resultados en empleo e inversiones efectivas, el régimen ya consolida ventajas extraordinarias para las empresas beneficiadas y compromete recursos fiscales e institucionales del Estado.

