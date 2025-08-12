Carrefour avanza con su venta y los interesados crecen: Newsan y La Anónima buscan comprar los supermercados.

Tierra del Fuego 12/08/2025.- Carrefour en venta con siete interesados en adquirir sus supermercados. Acá el detalle. Newsan la empresa que dirige Rubén Cherñajovsky ya mantuvo contactos informales y también la familia Braun propietarios de La Anonima.

Mientras avanza el proceso de venta de Carrefour, y su retirada de Argentina, la lista de interesados en obtener la cadena de supermercados crece. A Havanna, La Anónima y Mercado Libre se suma un nuevo grupo empresarial dedicado a los electrodomésticos y alimentos.

A la lista de interesado en adquirir la cadena de supermercados, se suma Newsan. Se trata de un holdíng, que según pudo conocer Ámbito, lidera el mercado de electrodomésticos. La empresa que dirige Rubén Cherñajovsky ya mantuvo contactos informales para sumarse al proceso que coordina el Deutsche Bank, y estaría evaluando una oferta formal.

En trascendidos se conoció que Carrefour comunicó a los equipos internos que la operación está en proceso de «evaluación». Explicaron que aún no está definido si avanzará con la venta total, o una reestructuración de activos.

«En paralelo, los grupos que suenan como interesados no formalizaron propuestas, sino que buscan medir el pulso del mercado antes de tomar una posición», dijo Ámbito.

Qué es Newsan, la nueva marca que busca quedarse con los supermercados de Carrefour

Newsan, que inició su trayectoria como fabricante de electrónicos en Tierra del Fuego, se ha consolidado como un actor clave con cuatro unidades de negocio: electrodomésticos, movilidad urbana, exportación de alimentos y consumo masivo.

Con más de 3.100 empleados, la empresa opera marcas propias como Noblex, Philco y Siam, y representa a multinacionales como LG y Motorola.

A través de su división Newsan Food, la empresa se destaca en la exportación de alimentos a más de 36 países, con ventas que alcanzaron los u$s95 millones en 2024. Su incursión en consumo masivo, con la adquisición de P&G Argentina, incluyó una planta en San Luis y una red de distribución que podría potenciarse significativamente con la posible integración de una operación del tamaño de Carrefour, que cuenta con más de 600 locales y 17.000 empleados a nivel nacional.

La lista de los interesados en adquirir Carrefour, tras su puesta en venta en Argentina: uno a uno

Los interesados en esta oportunidad de negocio, que podría ubicarse por encima de los 900 millones de dólares, serían varios jugadores conocidos: