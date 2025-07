Un tiro a la médula central del plan económico y las crecientes dudas en Wall Street por las elecciones

«En esta tiene razón Milei. El reclamo de los gobernadores y lo que quieren es que determinados impuestos que se repartían de alguna manera ahora se repartan de otra. Ahora se les ocurre justo en este momento. Durante 35 años se repartieron de una manera y ahora quieren que se reparta de otra, cuando estaban los gobiernos peronistas no reclamaban. La verdad que en esta, estoy con el Gobierno. Es ridículo el planteo», cuentan desde una administración provincial que no adhirió al reclamo de sus pares.

«Lo quieren cambiar porque el Gobierno está débil y después de las elecciones el Gobierno puede estar fortalecido, entonces lo que dicen los gobernadores es que ‘si no agarramos ahora no la agarramos más’. De toda esta encerrona se sale si en algún momento la clase política está dispuesta a discutir una reforma tributaria verdadera, no estos parches donde uno le quiere sacar al otro una tajadita», siguió el funcionario del área económica de un distrito «afín» al oficialismo que incluso tiene una multimillonaria disputa por deuda que mantiene el Gobierno Nacional con ellos.

Para Mariano Flores Vidal, si pasa lo que piden los gobernadores y el resto de las medidas (jubilados, etcétera) habrá un quiebre. «Le tiraron a la columna vertebral de todo el sistema. Es decir, vos flotás y ponele que algunos piensan ‘estás medio apreciado’, bueno, se depreciará. Normalmente cuando te depreciabas en la Argentina, generabas expectativas de déficit e inmediatamente se te disparaba por expectativa el tipo de cambio, con lo cual no era sostenible, se aceleraba todo. Con el sistema actual que nadie duda de la parte fiscal de que no se vuelva a déficit, es que funciona un tipo de cambio flotante. Si falla eso, vuelve a ser totalmente disfuncional el sistema«, sostuvo el economista de la consultora Hyperion y ex Gerente General del Banco Central en la era macrista.

El costo del «ataque» a la caja son 2 puntos y medio del PIB (según el Gobierno) y si pasa, para muchos, será una mancha difícil de sacarse de encima. «¿Qué consecuencias tiene esto? Puede tener más volatilidad, pero no vas a tener algo muy complicado. Pero sí, lo que sí vas a tener es todos los ojos de inversores extranjeros, de inversores locales, mirando con preocupación», dice Flores Vidal.

Circuló en las mesas de dinero un reporte de Wells Fargo sobre Argentina. Ejecutivos de la entidad estuvieron por Buenos Aires y al regresar dejaron definiciones tajantes para sus clientes. Obviamente, las elecciones es lo único que importa y se focalizaron en lo político más que en lo financiero:

« Los inversores ven a las legislativas como el catalizador para una mayor compresión de spreads , ya que consideran que un buen resultado electoral le daría a Milei un mandato para avanzar en reformas adicionales (laborales, impositivas y levantamiento de controles de capital). Le daría incentivo al Tesoro para volver a acceder a financiamiento en moneda dura y permitiría a las agencias de calificación mejorar la nota del país, al reducirse el riesgo político».

«Esperamos que el éxito económico de Milei se traduzca en que los candidatos de La Libertad Avanza obtengan una cantidad significativa de bancas tanto en el Senado como en Diputados».

«Antes de nuestra visita a Buenos Aires, atribuíamos un 80% de probabilidad a que LLA alcanzara ese 40% de las bancas. Luego del viaje, reducimos esa probabilidad al 65%».

«Milei ha podido gobernar mediante una coalición con ciertos partidos opositores, especialmente con el PRO. La inquietud surge ante la posibilidad de que el PRO se separe de La Libertad Avanza luego de las legislativas, con el objetivo de obstaculizar la agenda de reformas y posicionar un candidato presidencial propio para 2027».

«Una ruptura entre el PRO y La Libertad Avanza representaría un riesgo para el ajuste fiscal de mediano plazo y aumentaría la posibilidad de una reversión de políticas pro-mercado en el período previo a las presidenciales».

«Además, esta fractura podría abrirle una oportunidad a los partidos peronistas si logran presentar un candidato carismático en el corto plazo».

Mientras que la pelea entre el Gobierno y los «degenerados fiscales» se intensifica, en el mercado esperan el resultado del primer gran test: el 7 de septiembre en las legislativas de la Provincia de Buenos Aires. Esa es la próxima posta a los que todos miran desde que LLA fagocitó al PRO y nació Alianza La Libertad Avanza. «Libertad o kirchnerismo», la contienda en la PBA al rojo vivo.

El post elecciones en el PBA podría generar, reconocen en los bancos de inversión, un «entry point» si al oficialismo le va bien . Ahora vienen las vacaciones en el hemisferio norte, con lo cual el mercado internacional se cierra: desde la segunda quincena de julio hasta fines de agosto.

Algunos emisores que faltan salir al mercado, como la Ciudad de Buenos Aires, están esperando el resultado de esa elección para salir al mercado global con una emisión de US$ 500 millones. «Para nosotros es una buena oportunidad emitir en septiembre, después de las elecciones de la PBA, si es que al Gobierno le va bien. Puede haber una buena ventana de oportunidad», afirman fuentes porteñas.

Desde el gobierno de Jorge Macri admiten que la PBA va a ser un «buen estimador de qué podría pasar en la elección nacional», «porque la PBA es como un país a escala por la cantidad de población que tiene y relevancia». Nadie se juega a dar un pronóstico, ni ellos ni en el mercado financiero. Aún hay que pasar el invierno y la presión del Congreso. Y después, un calendario electoral agotador.

