¿Qué es lo que funciona?, la economía claramente no.

Por Armando Cabral

Rio Grande 01/07/2025.- En los últimos días hemos escuchado atrocidades de todo tipo después que dos calificadoras de riesgo, como JP Morgan y Morgan Stanley que decidieron dejarnos fuera del sistema de inversiones y les aconsejan a sus clientes salir de argentina, lo que viene es una salida de capitales. La economía no funciona, los sueldos no aumentan, el consumo se desploma, el campo, la industria, las provincias, las cámaras industriales, de comercio, acusan al gobierno nacional de no haber cumplido sus promesas,las calificadoras de riesgo recomiendan a sus clientes salir de Argentina.