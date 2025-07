El futuro embajador de Estados Unidos en Argentina un ultraderechistas bocón e irrespetuoso: las respuestas de Melella y Perez.

Política exterior 23/07/2025.- El funcionario designado por Donald Trump compareció ante el Senado estadounidense y aseguró que procurará limitar la influencia maligna del régimen de Xi Jinping, Irán, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Habló de los posibles acuerdos comerciales y mencionó a Santiago Caputo. Lamelas es un irrespetuoso, bocón que se mete en temas que no le competen y pretende orientar la política del país, a un alineamiento con los Estados Unidos de manera prepotente. Entre las barbaridades que dijo se destaca «me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores ambiciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos.

Peter Lamelas, designado por Donald Trump como próximo embajador de Estados Unidos en Argentina, presentó su nominación este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. En su discurso de presentación, marcó algunos de las que serán sus principales tareas en el país, enfatizando la limitación de la presencia de China, Irán, Nicaragua y Venezuela; a quienes identificó como actores que buscan socavar los valores democráticos.

“De ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores ambiciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos. Creo que nuestra relación entre Estados Unidos y Argentina será un ejemplo brillante para el resto de Latinoamérica”, marcó Lamelas.

En su discurso, el próximo embajador resaltó que Estados Unidos observa con atención la proyección de China en América Latina, particularmente en sectores estratégicos como energía, tecnología y recursos minerales.

Así, señaló que una de sus funciones como embajador será contrarrestar la presencia del Partido Comunista Chino (PCCh), procurando que las inversiones y los intercambios económicos beneficien en primer lugar a empresas estadounidenses y se limiten las alianzas con aquellos actores que no comparten los principios occidentales.

Minutos más tarde identificó uno de los principales retos para su gestión como embajador, el cual derivó menciones de funcionarios específicos de la Casa Rosada.

“El desafío es que cada una de las provincias tiene su propia administración y cada uno de ellos puede hacer acuerdos con China. Yo quiero tener diálogo no solo con el Presidente, Gerardo Werthein, Luis Caputo o Santiago Caputo; sino con las demás provincias. Tenemos que seguir apoyando la presidencia de Javier Milei con el objetivo de construir una mejor relación entre ambos países”.

Estados Unidos le da una importancia privilegiada a la Argentina en el plano regional. En palabras de Lamelas, la considera como un actor vital para beneficiar los intereses de la Casa Blanca en un mapa latinoamericano signado por gobiernos de alineamiento intermedio con la administración Trump y con pretensiones de tener mayores lazos con la potencia asiática.

“Una Argentina fuerte, estable y próspera no solo beneficia a sus propios ciudadanos, sino que también mejora la estabilidad regional, económica y política”, afirmó.

Milei identifica a Estados Unidos e Israel como sus dos principales referencias en el plano geopolítico. Aunque el libertario tiene una relación estrecha con Trump, el backchannel con la Casa Blanca se produce a través de los vínculos de Santiago Caputo y sus alfiles con personas con llegada directa al presidente estadounidense.

Lamelas habló de “crear oportunidades para las empresas estadounidenses” y de que “cooperar en seguridad, combatir la corrupción y fomentar un clima favorable para la inversión empresarial estadounidense es fundamental. “Trabajaré para fortalecer la seguridad regional, la cooperación policial y el intercambio de inteligencia para combatir el narcotráfico y los delitos transnacionales”, agregó.

Dentro de las actividades para actuar como contrapeso contra el PCCh, Lamelas mencionó la necesidad de los Estados Unidos para fomentar la compra de “más bienes y suministros estadounidenses”.

“Uno de mis objetivos como embajador sería aumentar el comercio y la inversión. Estados Unidos tiene un superávit comercial de aproximadamente 2.100 millones de dólares con Argentina. Creo que la marea alta beneficia a todos. Me gustaría aumentar el comercio bilateral entre Argentina y Estados Unidos, e incrementar las inversiones estadounidenses», remarcó.

Aun así, agregó que no está en capacidades de influir en las cuestiones arancelarias, aunque prevé medidas complementarias. “Tengo muy poco que ver con los aranceles. Ese es el representante comercial de Estados Unidos. Pero lo que podría hacer es reducir las barreras comerciales no arancelarias que existen actualmente: el IVA, los controles cambiarios, los retrasos en los puertos. Así que todos estos esfuerzos que he delineado, tengo un plan que con gusto compartiré con ustedes, van a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Argentina y a expulsar a China poco a poco”, concluyó.

En uno de los segmentos de su disertación, Lamelas habló de que Trump le solicitó “que trabajara con su amigo Javier para construir una relación aún más sólida entre nuestros dos países”. “Juntos alcanzaremos una grandeza sin precedentes”, agregó, marcando que Estados Unidos “puede aprender mucho de Milei” y de sus tareas “para sacar adelante a su país”.

Al ser consultado por uno de los senadores sobre la cuestión de las Islas Malvinas, Lamelas reparó que “Estados Unidos no reconoce la soberanía sobre las islas ni para Argentina ni para Gran Bretaña”. “Reconocemos la administración del pueblo británico en la isla, pero mantenemos una posición de neutralidad sobre las islas”.

“Cualquier cosa que fomente el diálogo continuo entre Gran Bretaña y Argentina es bienvenida. Una de mis funciones como embajador sería viajar a las 23 provincias, incluyendo, obviamente, si hubiera la oportunidad de viajar a las islas, estaría encantado de cooperar con la administración británica allí y hacer eso como una actividad de divulgación. Creo que Javier Milei tiene una buena perspectiva al respecto”.

Quién es el próximo embajador de Estados Unidos en Argentina

Peter Lamelas es un médico de origen cubano, radicado en Estados Unidos desde su infancia. La designación de Lamelas como futuro embajador norteamericano en la Argentina fue propuesta por el gobierno Trump, que envió al Senado estadounidense su certificado de competencia.

El nombramiento constituyó una decisión sorpresiva, ya que Lamelas no tiene una trayectoria diplomática ni experiencia previa en política exterior. La movida responde a la línea implementada por la administración Trump de designar embajadores cercanos o considerados afines, con antecedentes exitosos en actividades privadas. Además de su pasado médico, Lamelas mantiene vínculos con el partido Republicano y el respaldo de la comunidad cubano-estadounidense en el sur de la Florida.

El propio Trump había anunciado la designación de Lamelas a través de su cuenta de Truth Social en diciembre del año pasado: «Peter es un médico, filántropo y un hombre de negocios increíble, mejor conocido por fundar la compañía de atención médica de urgencias más grande de Florida. Cuando era niño, Peter y su familia huyeron de la Cuba comunista y emigraron LEGALMENTE a los EEUU, comenzando desde cero y logrando el sueño americano”.

Lamelas ya se reunió con el presidente argentino Javier Milei en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en noviembre pasado. En una publicación en X días después del evento, compartió fotos con Milei y lo describió como “un líder con la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión”. Además, afirmó que el presidente argentino ha implementado reformas audaces como “reducir el déficit, controlar la inflación y desmantelar las políticas que sofocaron el potencial de Argentina”.

