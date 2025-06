Senadores de todos los bloques, salvo UP y excepciones, renunciaron al aumento de sus dietas

Por Armando Cabral

Argentina 14/06/2025.- En paralelo, la neuquina Lucila Crexell reflotó un viejo proyecto para que esos fondos no queden en la Cámara, sino que sean donados al Hospital Garrahan, que sigue reclamándole presupuesto al Poder Ejecutivo. En cuanto a la postura de UP, como se puede creer que hagan cosas por la gente cuando no son capaces de rechazar un aumento de dieta, es para analizar la doble vara.