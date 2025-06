Pelea de las provincias con Milei por impuestos que no se reparten

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, afirmó que la iniciativa “no afecta los recursos de la Nación”, que los fondos “son de las provincias” y destacó que “cada gobernador bajará el proyecto a sus legisladores para avanzar en su aprobación en el Congreso”. “Estamos convencidos de que este proyecto es una nueva posibilidad de construir un país más equitativo, donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos”, planteó en redes sociales Teresita Madera, vicegobernadora de La Rioja.

“En febrero lo denunciamos desde la provincia de Buenos Aires: el gobierno de Milei se queda con la plata que los argentinos ponen cuando cargan nafta para que se hagan obras en rutas y caminos. Hoy lo reclamaron todos los gobernadores de la Argentina” resumió en Twitter el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Por otra parte, el funcionario de Axel Kicillof denunció: “Milei y Caputo tienen sin utilizar un crédito del Banco Mundial que yo gestioné en 2023, y que estaba destinado a dar respuesta a situaciones como la de Bahía Blanca. Si no lo van a usar, por favor, transfiéranlo a la Provincia que nosotros vamos a sumar ese dinero (US$ 200 millones) a los más de $ 200 mil millones que ya estamos invirtiendo, por decisión del gobernador”. Aclaró que cuando no se ejecutan préstamos internacionales destinados a obras se incurren en pagos adicionales de intereses y sanciones.

“No nos engañemos, nosotros podemos hacer cambios profundos en la administración pública nacional, pero las provincias explican una parte importante del gasto público y la presión regulatoria asfixiante que enfrenta el sector privado”, contestó en la semana el Presidente.

No cierran las cuentas. Pese a que plantea siempre el Gobierno que el superávit lo logran por la baja en el gasto, oficializó en el Boletín Oficial que desde el 1° de julio subirán nuevamente las retenciones para el campo. Por el decreto 439/2025, el Ministerio de Economía subió los impuestos para la soja del 26% al 33%, para el maíz y el sorgo de 9,5% a 12%.

Los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, Santa Fe, Maximiliano Pullaro y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, marcaron su rechazo a esta medida del Gobierno. “Asfixia al agro”, resumió éste último.

“Es irrazonable que no entiendan que el gasto y el equilibrio fiscal se mantiene con muchos impuestos que no fueron creados por nosotros”, opinó Francos en una entrevista.